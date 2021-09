Die Berliner haben die Wahl

Lichtenberg ist in sechs Wahlkreise unterteilt. Unter anderem stellen sich diese Kandidaten zur Wahl:

Im Wahlkreis 1, für Wartenberg, Falkenberg, Neu-Hohenschönhausen zwischen Ribnitzer Straße, Zingster Straße, und Falkenberger Chaussee wird Kay Nerstheimer, der 2016 für die AfD das Mandat gewann, dieses Mal für die NPD kandidieren. Seine stärksten Konkurrenten sind hier Danny Freymark (CDU), Karsten Woldeit (AfD) und Ines Schmidt (Die Linke).

Im Wahlkreis 2 für das Gewerbegebiet Neu-Hohenschönhausen (südwestlicher Teil), Alt-Hohenschönhausen (nördlicher Teil) und Malchow möchte Dirk Liebe sein Mandat für die SPD verteidigen. Hier sind seine größten Konkurrenten Martin Pätzold (CDU) Robert Schneider (Die Linke), Gisela Starke-Kleese (AfD) und Andrea Nakoinz (Die Grünen).

Im Wahlkreis 3 für die Gebiete südliches Alt-Hohenschönhausen, Sandinostraße, Landsberger Allee, Fennpfuhl, Evangelisches Krankenhaus Herzberge, Rosenfelder Ring und Gensinger Straße heißen die aussichtsreichsten Kandidaten Claudia Engelmann (Die Linke), Karsten Strien (SPD), Dennis Haustein (CDU) und Jette Nietzar (Die Grünen).

Im Wahlkreis 4 für die Gebiete südlich der Karl-Lade-Straße, in der Paul-Junius-Straße, der Herzbergstraße, im Stadtpark, in der Buchberger Straße und in der Victoriastadt möchte der Abgeordnete Sebastian Schlüsselburg (Die Linke) sein Mandat auch in den kommenden vier Jahren behalten. Konkurrenz machen ihm dabei die SPD-Kandidatin Tamara Lüdke, der CDU-Mann Michael Moll und die Kandidatin der Grünen, Fadime Topac.

Im Wahlkreis 5 für die Gebiete Friedrichsfelde und Tierpark tritt Hendrikje Klein als Kandidatin der Linken gegen die SPD-Kandidatin Patricia Holland-Moritz, Sarah Röhr von der CDU und den grünen Kandidaten Stefan Taschner an. Die AfD war hier 2016 stark vertreten und schickt zu dieser Abgeordnetenhaus-Wahl Uwe Dinda ins Rennen um die Wählergunst.

Im Wahlkreis 6 in Karlshorst, Trabrennbahn und Rummelsburg möchte SPD-Mann und derzeitiger Innensenator Andreas Geisel die meisten Stimmen für sich gewinnen. Ernste Konkurrenz um diese Gunst bekommt dieser wahrscheinlich von Norman Wolf (Die Linke), Dietmar Drewes (AfD) und Lilia Usik (CDU).