Auf zum Internationalen Literaturfestival!

Vom 8. bis 18. September gibt es berlinweit beim Internationalen Literaturfestival ein buntes Literatur-Programm.

Literaturfreunde aufgepasst! Vom 8. bis 18. September gibt es beim Internationalen Literaturfestival berlinweit wieder Lesungen, Gespräche, Workshops und interessante Begegnungen. Elf Tage lang übernimmt die internationale Literaturszene jedes Jahr das Kulturleben Berlins. Auch 2021 stehen Theater, Museen, Konzerthäuser, Bibliotheken und sogar ein Gefängnis ganz im Zeichen der Literatur.

Literatur für jeden Geschmack

Das internationale Literaturfestival Berlin (ilb) gehört zu den bedeutendsten Literaturveranstaltungen weltweit. Sein breites stilistisches und thematisches Spektrum ist einzigartig – ob Prosa, Lyrik, Nonfiction, Graphic Novel oder Kinder- und Jugendliteratur. Das Programm erstreckt sich von Gesprächsrunden mit Literaturnobelpreisträgern bis hin zu Angeboten zur Leseförderung und Literaturvermittlung. Dabei geht es um hochaktuelle politische Themen und wissenschaftliche Diskurse ebenso wie um Trends am Literaturmarkt in all seinen Formen, Temperamenten und Stilen. Ziel des ilb ist es, ein möglichst breites Publikum anzusprechen und dieses auf vielfältige Weise einzubeziehen.

Kurzum, das Festival bietet Interessierten in Berlin die Möglichkeit, einen Einblick in das faszinierende weltweite Literaturgeschehen zu gewinnen. „Das ilb sieht sich den Menschenrechten, der Weltoffenheit, der Multiperspektivität, dem Dialog und der Gastfreundschaft verpflichtet“, heißt es vonseiten der Organisatoren. Das Festival wird am 8. September um 18 Uhr im Weddinger Silent Green Kulturquartier, Gerichtstraße 35, eröffnet. Das detaillierte Programm und Tickets gibt es hier.