Umweltfestival in der ufaFabrik

Beim ufaFabrik Boulevard in Tempelhof trifft sich eine besondere Straßenkunstszene. Das Festival präsentiert außerdem spannende Umweltthemen.

Jährlich zum ersten Septemberwochenende, konkret also am 5. September 2021, verwandelt sich das gesamte Gelände der ufaFabrik an der Viktoriastraße 10-18 in eine bunte Erlebniswelt. Auf der Hauptbühne präsentieren sich Künstler und Musiker verschiedener Genres. Für dieses Tag verwandeln die circa 10 bis 15 sorgfältig ausgewählten Marktstände Straßen und Freiflächen in eine abwechslungsreiche Erlebniswelt.

ufaFabrik für Kinder

Auf der Wiese am Bauernhof wird es viele Aktionen für Kinder geben. Die Themen der Aussteller reichen von Kunsthandwerk, FairTrade, fairer und ökologischer Kleidung, Ökolandbau, regionalen Produkten, ökologischem Fußabdruck bis zu Workshops und Mitmachaktionen. Und besonders lecker sind die Angebote mit gesundem Essen und Getränken. Das Kultur-Programm bietet Unterhaltung für Jung und Alt, umsonst und draußen mit Live Musik und Kinderaktionen.

Programm auf der Sommerbühne:

13-14 Uhr – Kindercircus

14-14:15 Uhr – The Best of the Rest – Line Dance

15-16 Uhr – Deal ( Die Hausband der ufaFabrik mit selbstgemachtem Rock und Pop)

17-18 Uhr – Terra Brasilis (Samba Reggae – Made in Berlin)

ab 18:30 Uhr – Cosmonautix (Rocket Balalaika Speedfolk)

Kinderfest

auf dem Bauernhof 14:00 -18:00 Uhr

verschiedene Geschicklichkeitsspiele, Kletterturm, Ponyreiten, Eis, Kaffee und Kuchen.

Am Parkplatz

Von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr : die „Infos“ (musikalisches Opening)

Von 14:30 bis 18 Uhr: blue*Roux feat ..?.. (Blues Rock special)

Das komplette Programm zum Open Air Boulevard und Sommerfest in der ufaFabrik am 5. September 2021 findet sich hier.

Datum 3. September 2021, Text: Sara Klinke, Bild: www.ufafabrik.de