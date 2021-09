GDL-Streik: Darauf müssen sich Berliner einstellen

Morgen früh beginnt der nächste Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der diesmal fünf Tage andauert.

Vom 2. September um 2 Uhr morgens bis zum 7. September, 2 Uhr, fällt ein Großteil der Züge der Deutschen Bahn aus. Wieder betroffen ist in Berlin neben dem Regional- und Fernverkehr auch die S-Bahn. Die Ringbahn entfällt in dieser Zeit komplett. Die anderen Linien fahren im 20- bis 40-Minuten-Takt. „Wenn möglich benutzen Sie bitte alternative Verkehrsmittel innerhalb des VBB. Nach derzeitigem Stand ist ein Fahrtangebot im grundsätzlichen 20-Minuten-Takt während des Streiks geplant, wobei es auch hier streikbedingt kurzfristig zu Veränderungen kommen kann“, heißt es dazu von der S-Bahn Berlin. Am Wochenende gilt aufgrund von Baumaßnahmen ein anderer Fahrplan als am Donnerstag, Freitag und am letzten Streiktag, den Montag.

Die Fahrpläne in der Übersicht:

2., 3. und 6. September S1 Potsdam Hauptbahnhof <> Wannsee <> Oranienburg 20 min S2 Blankenfelde <> Lichtenrade 20 min / in SVZ* 40 min S2 Lichtenrade <> Bernau 20 min / in SVZ* 40 min S25 Teltow Stadt <> Hennigsdorf 20 min / in SVZ* 40 min S3 Erkner <> Ostbahnhof 20 min / in SVZ* 40 min S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg 20 min S5 Strausberg Nord <> Charlottenburg 20 min S7 Ahrensfelde <> Friedrichstraße 20 min S8 Schönhauser Allee <> Birkenwerder 40 min S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2 20 min

4. und 5. September S1 Potsdam Hbf <> Wannsee <> Blankenburg <> Oranienburg 20 min / nachts* 30 min S1 Birkenwerder <> Waidmannslust 20 min / nachts* 30 min S2 Blankenfelde <> Lichtenrade 20 min / nachts* 40 min S2 Lichtenrade <> Bernau 20 min / nachts* 40 min S25 Teltow Stadt <> Gesundbrunnen 20 min / nachts* 30 min S3 Erkner <> Ostbahnhof 20 min / nachts* 40 min S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg 20 min / nachts* 40 min S5 Strausberg Nord <> Mahlsdorf <> Wuhletal 20 min / nachts* 30 min S5 Ostkreuz <> Westkreuz 20 min / nachts* 30 min S7 Ahrensfelde <> Springpfuhl 20 min / nachts* 30 min S7 Lichtenberg <> Friedrichstraße 20 min / nachts* 30 min S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2 20 min / nachts* 40 min

Datum: 1. September 2021, Text: red/kr, Bilder: S-Bahn Berlin, IMAGO/Stefan Zeitz