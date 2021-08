1. FC Union Berlin: Spatenstich für die Zukunft

Der Spatenstich zum Bau des gemeinsamen Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Union und der Flatow-Oberschule ist gesetzt. Der Ausbau des großen Geländes am Bruno-Bürgel Weg 63 kann somit starten.

Zwei Rasenfelder, zwei Kunstrasenfelder und mehrere Kleinspielfelder werden ab Mär 2023 die Möglichkeiten schaffen, Nachwuchs-Teams an einem zentralen Ort zu trainieren. Herzstück der Anlage soll das Jugendhaus bilden – drumherum wird es neben den klassischen Kunstrasen- und Trainingsplätzen, einen Fußballtennisplatz, einen Streetsoccerplatz, ein Sand-Spielfeld, ein Kopfballpendel und sogar Spielfelder auf den Dächern der Funktionsgebäude geben.

Mit Beteiligung durch den Bund

Die Jugendgeschäftsstelle wird mit dem Nachwuchsleistungszentrum, der Frauen- und Mädchenabteilung und der Sportförderung zusammen ziehen. Das Gelände soll modernste Rahmenbedingungen für eine leistungssportlich ausgerichtete fußballerische Ausbildung bieten. Ein Internat, eine Physiotherapie und ein Athletikbereich werden ebenso Bestandteil sein, wie genügend Platz für verschiedene Regenerationseinheiten, moderne Schulungsräume und Aufenthalts- und Küchenbereiche für Sportler und Mitarbeiter. 18 Millionen Euro wird das Großprojekt kosten. Die Finanzierung ist über den Verein, das Land Berlin und auch über Bundesmittel gesichert.

Zentrales Angebot für die Amateure

Das Jugendhaus und das Trainingsgelände wird damit auch die neue Heimat der Nachwuchs- und Amateurabteilung des 1. FC Union Berlin bilden. Neben dem bekannten Bundesligateam gibt es beim Verein immerhin 22 Amateurmannschaften mit Spielern im Alter von drei bis über 70 Jahre. 7.000 Kinder nehmen schließlich jährlich an den Trainings- und Spielangeboten des 1. FC Union teil. Im Moment sind diese Angebote auf Sportflächen in der Dörpfeldstraße, in der Hämmerlingstraße, am Bruno-Bürgel Weg und in der Alten Försterei verteilt..

Auch wichtiger Beitrag zum schulischen Erfolg

„Mit dem Aufbau des neuen Geländes wollen wir nicht nur die zentrale Strukturen für eine erfolgreiche sportliche Nachwuchsarbeit mal weiterentwickeln. Wir wollen Bedingungen schaffen, damit Kinder und Jugendliche sich hier auch frei entfalten können. Hier lernen sie mit Erfolgen und Niederlagen umzugehen und gleichzeitig auch eine erfolgreiche Schulausbildung zu genießen“, erklärte Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) in ihrer Ansprache zur Zeremonie mit Spatenstich am vergangenen Dienstagnachmittag. Spannendste Frage für Treptow-Köpenicks Bürgermeister Oliver Igel (SPD) war indes die sportliche Erfolgsaussicht für den Verein aus dem Südosten. „Wer demnächst die tollen Tore schießen wird und aus dem eigenen Nachwuchs kommt, entscheidet sich schließlich auf diesem Gelände“, stellte der Bezirkschef fest.

Datum: 31. August 2021, Bild und Text: Stefan Bartylla