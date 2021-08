Wie geht es weiter im James-Simon-Park?

Bis zum 31. August gilt das Aufenthaltsverbot ab 20 Uhr im James-Simon-Park. Wie es danach weitergehen soll, ist noch ungewiss.

Zuletzt hatten sich ohnehin nicht mehr alle Feiernden an das Verbot gehalten – oder sind kurzerhand auf andere Grünflächen der Stadt ausgewichen. Dabei gilt das Aufenthaltsverbot noch bis zum 31. August täglich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. „Nach wie vor gelten auch das Alkoholverbot nach Infektionsschutzverordnung sowie das Musikverbot nach dem Grünanlagengesetz”, heißt es aus dem Bezirksamt Mitte. Die positive Wirkung der Allgemeinverfügung habe das Bezirksamt dazu veranlasst, die Nutzung des Parks „schnellstmöglich in vollem Umfang wieder zu ermöglichen und die allgemeine Handlungsfreiheit der Parknutzer weniger intensiv einzuschränken“, heißt es in der Allgemeinverfügung der Behörde weiter.

Konzept für Partyszene gefordert

Die CDU-Fraktion im Bezirksparlament fordert nun ein allgemeines Konzept für den Umgang mit der Partyszene in Mittes Parks, auch über den 31. August hinaus. „Anstatt bereits vor Monaten ein Konzept für den James-Simon-Park vorzulegen, wartet man wieder so lange bis es zu spät ist! Wie gewohnt wieder viel angekündigt, aber nichts auf die Reihe bekommen“, twitterte der Bezirksverordnete Benjamin Fritz nachdem ein Antrag zur Aufstellung eines Konzepts für den Park in der vergangenen Sitzung des Bezirksparlaments abgelehnt wurde.

Die Mehrheit des Bezirksparlaments sei für ein „konzeptloses Weiter-So“. Das Bezirksamt habe zudem bewiesen, dass es mit der aktuellen Situation überfordert sei. Die SPD im Bezirk fordert derweil Konzepte abseits von Parkschließungen. Immerhin böten die Grünanlagen die Möglichkeit, für ungefährliche soziale Kontakte.

Datum: 25. August 2021, Text: kr, Bild: IMAGO/PEMAX