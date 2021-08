Schloss Biesdorf mit multimedialen Betrachtungen

„WERTERAUSCHEN“ heißt der Titel einer Ausstellung im Schloss Biesdorf, die sich mit dem Begriff des Wertes als ökonomische, soziale und technologische Konstruktion in zahlreichen multimedialen Varianten beschäftigt.

Die Arbeiten internationaler Künstler setzen sich mit gegenwärtigen ökonomischen Wertesystemen auseinander und fragen nach Entscheidungsmöglichkeiten des Menschen innerhalb dieser Systeme. Raumfüllende Installationen, Videoarbeiten, Malerei, Fotografie und Soundarbeiten bespielen alle Ausstellungsbereiche der Galerie im Schloss Biesdorf. Ein großer Teil der Kunstwerke wurde explizit für die Ausstellung neu geschaffen.

Vielfältige Werkauswahl

Zu sehen sind unter anderem die dystopischen Bilder von Thomas Ravrens, Sven Kaldens Installation „Bankraum“, Soundinstallation aus Smartphones zum Thema Selbstoptimierung von Roswitha von den Driesch und Jens Uwe Dyffort und die Entwicklung eines Vorhangs aus Arbeitskleidung von Simon Mullan. Stefan Panhans ist mit seinem Video “If a Store Clerk Gave Me Too Much Change“ von 2009 genauso vertreten, wie Binelde Hyrcan mit seinem Video “Cambeck”, in dem vier angolanische Jungen gezeigt werden, die reiche Erwachsene spielen und in ihrer aus Sand gebauten Limousine umherfahren.

Heidrun Holzfeind beschreibt in ihrer 3-Kanal Videoinstallation “never neverland” von 2014 drei Mikro-Communities in Kalifornien, Österreich und Slowenien und „Go! You go!“ heißt das Video von Ingeborg Lockemann aus dem Jahr 2017, das Einkaufsstraßen in Accra und London zeigt, die den gleichen Namen tragen.

Die Filminstallation „Vierundzwanzig Stunden und ein Arbeiterlied“ von Michaela Schweiger parallelisiert schließlich fragmentarisch die Tagesabläufe und Arbeitswelten sieben prekär beschäftigter Personen und Anna Jermolaewas Installation “Political Extras” beschreibt eine bezahlte Massendemonstration anlässlich der Moskau-Biennale 2015, die die Künstlerin selbst organisiert hatte.

Großer Eröffnungstag am 5. September

Das Begleitprogramm zur Ausstellung „WERTERAUSCHEN“ ist ab September auf der Webseite des Schloss Biesdorf zu finden. Das Ausstellungskonzept wurde von Ingeborg Lockemann, Sven Kalden, Roswitha von den Driesch und Karin Scheel entwickelt.

Die Ausstellung ist vom 5. September bis zum 14. November im Schloss Biesdorf zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Die Eröffnung findet am 5. September in der Zeit von 10 bis 21 Uhr statt – jeweils um 16, 18 und 20 Uhr wird die Konzert-Performance Muted Piano Man mit Jacu präsentiert. Der Eintritt zu Ausstellung und Konzert ist frei.

Datum: 24. August 2021, Text: red, Bild: Maarten Jansen