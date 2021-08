Neue Pläne für Berlins alte Mitte

Siegerentwurf gekürt: Der Wettbewerb für die Gestaltung des Rathausforums ist entschieden.

Neue Ideen für Berlins alte Mitte: Darüber wie das Areal rund um Rathausforum und Marx-Engels-Forum in Zukunft aussehen soll, wird schon lange diskutiert. Einem Aufruf des Senats, Entwürfe für eine Freiraumgestaltung einzureichen, waren dann 53 Landschaftsarchitekturbüros nachgekommen. Jetzt steht der Sieger des Wettbewerbs fest: Durchsetzen konnte sich am Ende der Gestaltungsentwurf von RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn/Köln. Überzeugt hätte die Jury laut Senatsmitteilung die Verbindung zwischen den beiden denkmalgeschützten Bereichen, die in einem Freitreppenbereich endet. „Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird der zentrale Freiraum zwischen Fernsehturm und Spree vis-à-vis des Humboldt Forums endlich umgestaltetet, so dass er den Bedürfnissen einer lebendigen und kreativen Metropole entspricht“, erklärt Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke).

Grüner Akzent

Der Entwurf setze einen starken grünen Akzent für die Berliner Mitte und entspreche damit klar dem Votum der Berliner, „die sich im Rahmen der Erarbeitung der Leitlinien für Bürgerbeteiligung für den Freiraum als Ort der Versammlung, der politischen Aktionen und der Erholung für die diverse und kreative Stadtgesellschaft ausgesprochen haben“, so Scheel weiter. Auch Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) sieht die Entwicklung positiv. „Wohl kein Ort in Berlin hat seit Ende des 2. Weltkrieges mehr Planungen und Kontroversen zu diesen Planungen erlebt, als dieser Ort zwischen Spree und Alexanderplatz. Die Stadt Berlin hat insgesamt richtig gehandelt, hier nach dem Fall der Mauer nicht überstürzt Planungen umzusetzen.“ Dadurch entstehe nun die Chance, im Rahmen der Planungen für den Alexanderplatz und den Molkenmarkt sowie dem neuen Humboldt Forum vorhandene Freiraumstrukturen qualitätsvoll weiterzuentwickeln.

Blick auf die Spree

Zu diesem Freiraum gehören unter anderem der Platz direkt vor dem Roten Rathaus bis hin zum Neptunbrunnen, das Marx-Engels-Denkmal sowie die Parkfläche drumherum. Diese soll künftig mit mehr Grün, einigen Sitzflächen und einem Freiraum direkt an der Spree und mit Blick aufs Humboldt Forum ausgestattet werden. Eine Verlegung des Neptunbrunnens an seinen früheren Standort direkt vor dem Schloss ist hingegen nicht Bestandteil der Planungen. Wer sich die finalen Entwürfe selber anschauen möchte, hat dazu demnächst in einer Ausstellung Gelegenheit.

Datum: 23. August 2021, Text: kr, Visualisierungen: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten