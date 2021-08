Toni und Ursli Pfister zwischen Paris und Wien

Die Geschwister Pfister ehren Peter Alexander und Mireille Mathieu im Tipi am Kanzleramt.

Sie sind hinreißend komisch, mitreißend perfekt und Entertainer von feinstem Format: Ursli und Toni Pfister. In ihrer Show „Servus Peter – Oh là là Mireille“ nehmen die Brüder im Tipi am Kanzleramt vom 25. bis 29. August zwei ganz Große des Schlagerhimmels ins Visier: Peter Alexander und Mireille Mathieu. Für die Show am 28. August verlosen wir 3 x 2 Tickets.

Reinstes Glück

Ursli und Toni Pfister sind lässig und frech. Sie stehen für aufputschenden Schlager, aufheulenden Schmalz und augenzwinkernden Charme. Es war also bloß eine Frage der Zeit, bis die beiden Showbiz-Profis dem Tausendsassa aus Wien und dem “Spatz von Avignon” einen ganzen Abend widmen.

Schließlich gehörten sie jahrzehntelang fast zur Familie. Ein Fernseh-Samstagabend ohne sie war schlicht nicht denkbar! Hits wie „Die kleine Kneipe“ oder „Akropolis Adieu“ schenkten einer ganzen Generation Momente reinsten Glücks und schönster Zufriedenheit. Dies gilt es nun zurückzugeben! Und so schenken Ursli und Toni Pfister Ihnen und uns einen Blick hinter die Kulissen, nehmen uns mit nach Wien und Paris und werden sicher auch den einen oder anderen Überraschungsgast begrüßen dürfen.

Erfundene Biografie

Die Geschwister Pfister sind eine Gruppe schweizerisch-deutscher Musikkabarettisten. Das Projekt wurde Anfang der 1990er-Jahre von den Schauspielern Christoph Marti, Tobias Bonn, Max Gertsch und Lilian Naef in Berlin gegründet. Die Ursprungsformation bestand aus den vier Charakteren Ursli, Toni, Lilo und Willi Pfister.

Ihrer erfundenen Biografie nach kamen die vier Waisenkinder aus Zermatt in die USA. Dort wurden ihre Entertainment-Qualitäten entdeckt. Nachdem Lilo (Lilian Naef) und Willi (Max Gertsch) ausgestiegen waren, kam „Fräulein Schneider“ (Andreja Schneider) dazu und heiratete Toni (Tobias Bonn), sodass die Truppe weiterhin eine Bühnenfamilie blieb.

Datum: 19. August 2021