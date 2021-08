In der kommunalen Galerie Projektraum in der Alten Feuerwache in Friedrichshain, Marchlewskistraße 6, eröffnet kommende Woche die neue Ausstellung „I feel like a dancer, a choreographer, a pianist“. Dort zeigt Katja Pudor einen Werkkomplex an Zeichnungen. In ihren Arbeiten setzt sich die Künstlerin mit dem Thema „Zeit“ auseinander und schafft Räume der Überlagerung von Denk- und Handlungsstrukturen. Die Ausstellung läuft vom 21. August bis zum 1. Oktober und ist an den meisten Tagen von 12 bis 19 Uhr geöffnet (donnerstags und samstags von 12 bis 20 Uhr). Die Vernissage findet am 20. August, um 19 Uhr, statt.

Zwischen Zeit und Raum

Katja Pudors Zeichnungen seien das Resultat einer intensiven Auseinandersetzung mit komplexen Rezeptions- und Transferprozessen, heißt es in einer Ankündigung. Laut der Künstlerin verstehen sie sich als seismografische Spuren dieser Prozesse. In ihren Arbeiten setzt sich die Künstlerin mit dem Thema „Zeit“ auseinander und schafft palimpsestartige Räume der Überlagerung von Denk- und Handlungsstrukturen. Die Zeichnung ist für Pudor das Medium, das im Sinne einer Spurensetzung auf Papier die Verdichtung der erlebten Zeit. Auch das Festhalten der momentanen Gegenwart, die vergeht und zur Vergangenheit geworden ist, ist Thema.

Die Ausstellung findet Unterstützung durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Ausstellungsfonds Kommunale Galerien und Fonds Ausstellungsvergütungen für bildende Künstlerinnen und Künstler.