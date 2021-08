Lesefestival startet in Reinickendorf

Ab dem 21. August geht das Lesefestival „Sag, Auguste!“ in Reinickendorf in eine neue Runde.

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit lyrischen Momenten, spannenden Geschichten um den Wert von Freundschaft und vielen weiteren literarischen Entdeckungen. Das teilt das Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee mit. Organisiert wird das Festival vom Literaturhaus Lettrétage e.V., gefördert vom Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“.

Los geht es am 21. August, um 16 Uhr, im Nachbarschafts- und Lesegarten der Stadtbibliothek Reinickendorf West, Auguste-Viktoria-Allee 29-31. Die diesjährige Trägerin des Leonce-und-Lena-Preises, Katrin Pitz, liest ihre lyrischen Texte und gibt Einblick in ihr Schaffen. Gleich im Anschluss, ab 18 Uhr am gleichen Ort, wird es kreativ: Dann gibt es „Recycling Words“ mit Adrianna Toscano. Buchseiten werden dabei neu betrachtet, verfremdet und umgestaltet.

Eine deutsch-türkische Liebesgeschichte

Am 23. August, ab 19 Uhr, lockt im Nachbarschafts- und Lesegarten eine deutsch-türkischen Lesung: „Die Madonna im Pelzmantel“ ist eine sehr bekannte, ergreifende deutsch-türkische Liebesgeschichte im Berlin der 1920er-Jahre, durchaus autobiografisch geschrieben von Sabahattin Ali, heißt es in einer Ankündigung.

Am 26. August, um 19 Uhr, wird am gleichen Ort die „Unter Wasser Nacht“, eine Lesung über tiefe Wunden und den Wert der Freundschaft, geboten. Autorin Kristina Hauff nimmt ihre Leser und Zuhörer mit aufs flache Land und in tiefe Abgründe.

Literarische Kiezwalks, Workshops und digitale Angebote runden das Programm ab. Für alle Lesungen und Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Das gesamte Programm von “Sag, Auguste!” ist online zu finden.

Datum: 13. August 2021, Text: red, Bild: Getty Images/iStock/seb_ra