Lichterfelde: So schätzen Anwohner den Kranoldkiez ein

Wo halten sich Bewohner des Kranoldkiezes gerne auf? Wo kaufen sie ein? Die Ergebnisse einer Umfrage wurden jetzt veröffentlicht. Sie fließen in das Konzept für die Weiterentwicklung des Gewerbestandortes in Lichterfelde Ost ein.

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf will den Kranoldplatz in Lichterfelde Ost zu einem kleinteiligen Kiezzentrum weiterentwickeln. “Für eine nachhaltige Entwicklung des Standorts ist es die Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume

von Bedeutung”, heißt es aus der Verwaltung.

Bei der Mitte Juli abgeschlossenen Umfrage unter Anwohnern, Besuchern und weiteren Interessierten zeigt sich ein klarer Trend: 107 von 215 Befragten gaben den Wochenmarkt als den Ort an, an dem sie sich gerne aufhalten. Auch das Einkaufszentrum „LIO“, diverse Restaurants, der Kranoldplatz selber, der Ferdinandmarkt, der

Oberhofer Platz mit der Petruskirche und Buchhandlungen wurden mehrfach als Orte angegeben,

an denen sich die Befragten gerne aufhalten.

Der Bahnhof Lichterfelde Ost schneidet schlecht ab

Der Bahnhof Lichterfelde Ost und die nähere Umgebung, Supermärkte und verschiedene Kneipen wurden nur von einigen Befragten benannt. Bäckereien, der Teltowkanal und der Marienplatz wurden jeweils von zwei Befragten benannt. Darüber hinaus haben sieben der Befragten angegeben, dass es der Kranoldkiez keine Aufenthaltsqualität bietet.

187 der Befragten gaben nach Darstellung des Standortmanagements Lichterfelde Ost an, den Wochenmarkt auf dem Kranoldplatz wöchentlich zu besuchen. 16 befragte Personen frequentieren den Wochenmarkt monatlich und lediglich 12 seltener als wöchentlich. 201 der Befragten gaben an, wöchentlich, neun seltener und fünf monatlich im Gesamtgebiet Lichterfelde Ost einzukaufen. “Die Antworten der Befragung dienen der Standortanalyse und werden bei der Ausarbeitung einer Standortstrategie für den Kranoldkiez berücksichtigt”, so das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.

Standortmanagement lädt zu Ortsbegehungen ein

Zum Thema Aufenthaltsqualität möchte das Standortmanagement Lichterfelde Ost mit Bürgern und Interessierten in den Dialog treten und im Rahmen von zwei Ortsbegehungen Wünsche, Ideen und Anregungen der Teilnehmenden aufnehmen. Die Rundgänge finden am 18. und 21. August, jeweils um 14 Uhr, statt. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt; es wird um eine Anmeldung beim Standortmanagement per Mail oder per Telefon gebeten:

info@standortmanagement-lichterfelde-ost.de

(030) 96 06 67 37

Noch bis zum 29. August läuft die Online-Befragung mit dem Titel „Für mehr Aufenthaltsqualität im Kranoldkiez in Lichterfelde Ost – Ihre Ideen sind gefragt!“ auf der landeseigene Beteiligungsplattform mein.Berlin.de.

Datum: 11. August 2021, Text: red/nm, Bild: IMAGO/tagesspiegel