Bundesliga: Auftaktspiele für Union und Hertha

Die Bundesliga-Saison startet an diesem Wochenende: Hertha muss nach Köln reisen, Union lädt Leverkusen in die Alte Försterei.

Während Hertha BSC schon ein alter Hase in der Fußball-Bundesliga ist (spielt der Club doch bereits seit zehn Jahren durchgängig in der Beletage), präsentiert sich Stadtrivale Union Berlin nun zum dritten Mal in der 1. Deutschen Liga. Saisonauftakt ist an diesem Wochenende. Wie schon im vergangenen Jahr, muss Hertha BSC zunächst auf Reisen. Der 1. FC Union startet erneut mit einem Heimspiel.

Neue Herausforderung

Im Stadion An der Alten Försterei empfängt Union am 14. August, 15.30 Uhr, die Werkself aus Leverkusen. In der letzten Saison verzeichneten die Köpenicker vier Punkte gegen die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Das zweite Spiel bestreiten die Köpenicker in der Fremde bei der TSG Hoffenheim, bevor es eine Woche später zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach weitergeht. Zwischen dem ersten und zweiten sowie zweiten und dritten Bundesligaspieltag bestreiten die Köpenicker ihre UEFA Conference-League Play-off Spiele am 19. und 26. August. Die Teilnahme an drei Wettbewerben, nämlich dem DFB-Pokal, der UEFA Conference-League sowie der Bundesliga, stellt eine neue Herausforderung dar. Ruhiger geht es dagegen bei Hertha zu. In der UEFA Conference-League ist die Alte Dame nicht vertreten, tritt somit also nicht in internationalen Wettbewerben auf. Zum Saisonauftakt muss Hertha am 15. August, 17.30 Uhr, auswärts gegen den 1. FC Köln spielen.

Wechsel nach Berlin

Für die Spielzeit 2021/2022 verzeichnet Hertha vier Neuzugänge. Ganz frisch an Bord: Marco Richter. Er wurde am Montag vom Hauptstadtclub verpflichtet. Der vielseitig einsetzbare Offensivmann kommt vom FC Augsburg nach Berlin und wird für die Blau-Weißen mit der Rückennummer 23 auflaufen. „Dynamik, Vielseitigkeit, Zug zum Tor, Mentalität – Marco bringt viele Dinge mit. Er hat sich mit seinen 23 Jahren bereits über mehrere Jahre in der Bundesliga bewiesen. Daher freuen wir uns sehr, dass er sich für den Wechsel nach Berlin entschieden hat“, kommentiert Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic die Personalie.

Auch das Hauptstadt-Derby zwischen Hertha und Union steht bereits fest: Am 20. November empfangen die Eisernen die Herthaner in der Alten Försterei. Das Rückspiel im Olympiastadion findet am 9. April 2022 statt. Wir drücken den Berliner Clubs die Daumen für eine erfolgreiche Saison!

Datum: 11. August 2021, Text: Sara Klinke, Bild: IMAGO / Contrast