Stadtnatur-Ranger wollen Badegäste in den kommenden Tagen über Uferschutz aufklären.

Obwohl das Strandbad Plötzensee täglich ab 9 Uhr seine Türen für Badegäste öffnet, nutzen viele Besucher des Sees trotzdem lieber die gegenüber gelegenen Uferbereiche. Diese sind allerdings seit knapp 70 Jahren im Landschaftsschutzgebiet „Volkspark Rehberge einschließlich des Plötzensees mit Ufergelände“ gesetzlich geschützt. Zäune sollen das unerlaubte Betreten und Zerstören der Ufervegetation verhindern. Bisher ohne großen Erfolg. Vom 13. bis 27. August, jeweils von 14 bis 19 Uhr, sind deshalb die Stadtnatur-Ranger am Plötzensee vor Ort und klären gemeinsam mit dem Bezirksamt Mitte über den Uferschutz auf. An diesen Tagen werden die beiden im Rahmen eines Pilotprojektes in Mitte tätigen Rangerinnen von Ranger-Kollegen aus anderen Bezirken unterstützt, die an allen Haupt-Parkeingängen und am Uferweg über das einzige Landschaftsschutzgebiet im Bezirk Mitte informieren.

Baden im Uferbereich eigentlich verboten

Durch das Umwelt- und Naturschutzamt Mitte wird demnächst zudem ein Teil-Uferabschnitt am Südostufer des Plötzensees neu bepflanzt, um hier wieder eine naturnahe Röhricht- und Seggen-Vegetation zu etablieren und mit Strauchpflanzungen die fortschreitende Erosion einzudämmen. „Solche Bemühungen können nur Erfolg habe, wenn der geschützte Uferbereich von den Parkbesucherinnen und -besuchern respektiert wird. Einzig das Strandbad Plötzensee ist für die Badenutzung freigegeben. Im gesamten restlichen Uferbereich sind das Baden und allgemein das Betreten verboten“, heißt es dazu vom Bezirksamt.

Uferschutz am Plötzensee

Mit den Ranger-Aktionstagen im August wird die Bevölkerung auf die Situation am Plötzensee und die Hintergründe aufmerksam gemacht sowie um Unterstützung für den Uferschutz am Plötzensee und die hier lebende Flora und Fauna geworben. Der machen nicht nur die Badenden zu schaffen, auch liegengelassener Müll sowie Schäden von Lagerfeuern und Grillabenden sind ein Problem an dieser Uferseite des Plötzensees.

Datum: 10. August 2021, Text: red/kr, Bild: IMAGO/Schöning