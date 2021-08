Im Rahmen der U18-Wahlen geht das Karaoke Mobil mit der Demokratie Lounge im August 2021 auf Tour durch Berlin-Lichtenberg. Es wird an sieben Orten im Bezirk Halt machen, um für politische Beteiligung zu werben und Lichtenbergs Superstar zu suchen.

Stationen sind Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen im Bezirk. Die Termine und Orte sind hier einsehbar sowie auf den Social-Media-Kanälen der Leitstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung des Bezirksamtes. Die U18-Wahlen sind ein Projekt für Kinder und Jugendliche, das im Vorfeld der Bundestagswahlen stattfindet. Es ist Teil der politischen Bildungsarbeit im Bezirk Lichtenberg. Dazu zählt neben verschiedenen interaktiven Angeboten der mobilen Demokratie Lounge auch die Suche nach dem Lichtenberger Superstar. Hier lautet das „Deine Stimme zählt“.

Politik und Kultur

Der Schirmpate des U18-Projektes in Lichtenberg ist Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke). „Das Projekt ist eine gelungene Kombination von politischer und kultureller Bildung, in einem Format, das Kinder und Jugendliche anspricht“, schätzt er den Wert des Projektes ein.

Demokratie erleben

In der Demokratie Lounge sollen junge Menschen über interaktive Bausteine ins Gespräch kommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie alle Teile der Gesellschaft miteinander leben wollen. So gibt es zum Beispiel ein fünf mal fünf Meter großes Demokratiespiel, bei dem Kinder und Jugendliche selbst zu Spielfiguren werden. Ziel ist es, herauszufinden, welcher Demokratietyp sie sind – Rebell, Diplomat, Helfer oder doch eher Couch-Potato? Auch mit einem ganz neu entwickelten Musik-Quiz, Karten- und Brettspielen sowie fünf sogenannten Abstimmungszylindern können sich junge Menschen politisch äußern und bilden.

Lichtenberg sucht den Superstar

Das Karaoke Mobil richtet sich an Kinder und Jugendliche, die ihre Stimme präsentieren wollen. Wer unter 18 Jahren und musikalisch ist, sollte auf den Tourenflyer schauen und vorbeikommen. Unterstützt wird das Projekt von der Singer-Songwriterin TYNA aus Hamburg, die auch Gesangscoach für die jungen Lichtenberger Talente ist. Die besten Stimmen präsentieren sich am 17. September auf der U18-Wahlparty in der Otto-Marquardt-Straße 6-8 im Garten des Judith-Auer-Clubs auf einer großen Bühne. Hier wird das Publikum entscheiden, wer in diesem Jahr Lichtenbergs Superstar wird.

Datum: 5. August 2021, Text: red, Bild: BA Lichtenberg