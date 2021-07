Rüdesheimer Platz: Der Weinbrunnen sprudelt wieder

Der beliebte Weinbrunnen auf dem Rüdesheimer Platz soll ab dem 19. Juli in die Saison starten.

Das Bezirksamt hat nach eingehender Prüfung den Winzern die dafür erforderliche Genehmigung erteilt. Bis zum 18. September gibt es dort nun wieder immer montags bis samstags von 15 bis 22 Uhr, ausgewählte Weine im Freien.

Durch die aktuellen Corona-Maßnahmen dürfen allerdings nur knapp 250 Menschen auf der Terrasse Platz nehmen. Erstmals liegt auf jeder von den Winzern ausgegebene Flasche ein Pfand von mindestens zehn Euro. Der Flaschenverkauf endet um 20 Uhr, der glasweise Ausschank um 21.30 Uhr, teilt das Bezirksamt weiterhin mit. Normalerweise findet der „Weinbrunnen“ von Mitte Mai bis Mitte September statt. In der Regel wechseln sich drei Winzer bei der Bewirtung ab. Dieses Mal werden die Winzer Basting und Nicolai die Gastgeber sein.

Alte Tradition aufleben lassen

An Sonntagen wird das Weinfest wie in der Vergangenheit auch geschlossen bleiben – aus Rücksicht auf die Anwohnenden. Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) freut sich über die baldige Öffnung: “Wir feiern in diesem Jahr auch das 30-jährige Bestehen unserer Partnerschaft mit dem hessischen Rheingau-Taunus-Kreis. Das Fest gibt es allerdings schon seit 1967. Es geht auf die viel ältere Patenschaft des Landkreises mit dem Bezirk Wilmersdorf zurück. Ich freue mich sehr, dass wir diese mehr als 50 Jahre alte Tradition nun wieder pflegen und dieses besondere sommerliche Miteinander unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln so vieler Menschen wieder ermöglichen können.”

“Sehr viele Menschen aus dem Bezirk haben uns gebeten, das Weinfest in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. Ich begrüße es ausdrücklich, dass das Bezirksamt sich einhellig für die Wiedereröffnung eingesetzt hat. Der Weinbrunnen ist für den Bezirk mehr als ein Fest mit Alkoholausschank, er ist ein Kulturgut geworden, das vielen Menschen friedliche Sommerabende im Kreis ihrer Freunde und Familien beschert”, ergänzt Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU).

Datum: 15. Juli 2021, Text: kr, Bild: IMAGO/Schöning