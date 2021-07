Berlin-Lichtenberg: Corona-Impfung bei IKEA

Impfung gegen Corona im ersten Berliner Impf-Drive-in bei IKEA in Lichtenberg.

Auf dem Parkplatz des Möbelhauses IKEA in Lichtenberg, Landsberger Allee 364, startet am Samstag Berlins erster Impf-Drive-in. Das heißt: Wer will, kann sich direkt im Auto beim Vorbeifahren impfen lassen, mit dem Fahrrad vorbeikommen oder einen Spaziergang dorthin machen, um sich den Piks abzuholen. Die aufgebaute Impfstation funktioniert sowohl als Drive-in als auch als Walk-in. Der Impf-Drive-in soll sechs Wochen laufen und ist montags bis samstags zwischen 11 und 21 Uhr geöffnet. Wer Fragen zur Corona-Impfung, zu Nebenwirkungen und Impfstoffen hat, kann sich an die Ärzte vor Ort wenden. Sie informieren die Wartenden nach Bedarf.

Moderna und Johnson & Johnson werden verimpft

Rund 2.000 Dosen Impfstoff sollen au dem IKEA-Parkplatz in Lichtenberg verimpft werden. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Moderna und Johnson & Johnson. Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig. Moderna verlangt eine zweite Dosis vier bis sechs Wochen später. Bei IKEA Lichtenberg werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen vorgenommen – auch wenn die Erstimpfung mit Moderna an einem anderen Ort erfolgt ist. Eine freie Wahl des Impfstoffes sei nicht zu jeder Zeit garantiert, heißt es auf der Webseite des Lichtenberger Bezirksamtes.

Digitaler Impfnachweis

Beim Impf-Drive-in auf dem Parkplatz von IKEA Lichtenberg können vollständig Geimpfte sich ihren Impfnachweis digitalisieren lassen. Für das Ausstellen müssen folgende Dokumente mitgebracht werden: Personalausweis, analoger Impfnachweis oder die entsprechenden Einträge im Impfausweis. Der digitale Impfausweis kann zum Beispiel in der Corona-Warn-App. Informationen zum digitalen Impfpass gibt es hier.

Wer sich bei IKEA Lichtenberg auf dem Parkplatz impfen lassen will, muss einen Impfausweis und einen Personalausweis mitbringen. Hinweise, Materialien und Informationen zu den verabreichten Impfstoffen finden sich auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts.

Datum: 14. Juli 2021, Text: Sara Klinke, Datum: 15. Juli 2021