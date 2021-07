Berlin-Kreuzberg: Fahrraddemonstration für freie Brüste

Eine Frau mit nacktem Busen löste in Plänterwald einen Polizeieinsatz aus. Aktivistinnen haben nun eine Demonstration angekündigt.

Der Streit um das Recht auf eine nackte Brust ist los! Nach einem Polizeieinsatz wegen freigelegter Brüste an der Plansche im Plänterwald hat die Hedonistische Internationale zu einer Oben-ohne-Fahrraddemonstration durch Kreuzberg aufgerufen. Treffpunkt sei am Samstag, 9. Juli um 12 Uhr am Mariannenplatz. Die Aktivistinnen wollen auf die ungleiche Behandlung der weiblichen und der männlichen Brust in der Öffentlichkeit aufmerksam machen.

Der Fall der in Berlin lebenden Französin Gabrielle Lebreton schlägt weiter hohe Wellen. Die Frau hatte von der Polizei einen Platzverweis erhalten, weil sie sich mit nackten Brüsten auf einer Plansche im Bezirk Treptow-Köpenick gesonnt hatte. Dass in Zeiten von Nacktheit und Sexualisierung in vielen Werbungen so etwas passiere, werde scharf kritisiert.

Oben Ohne für das Wohlgefühl

Konkret heißt es in dem Aufruf: „Für das Recht auf freien Oberkörper – für alle! Gegen die Diskriminierung von Körpern aufgrund von Geschlecht oder sonst was!!!“ Zudem wünschen sich die Organisatoren des Protestes, der auf Fahrrädern stattfinden soll, einen bestimmten Dresscode: „Oben Ohne! Federboas, Lametta, Perücken, Bemalung – wie ihr euch wohlfühlt!“

Auch weiße Männer seien bei der Demo sehr wohl willkommen. Diese sollen allerdings als Zeichen ihrer Solidarität in BH oder Bikini kommen. Offenbar ist die Oben-ohne-Fahrrad-Demo nur der Anfang einer ganzen Reihe von Protestaktionen. In dem Aufruf heißt es weiter: „Außerdem rufen die wilden Möpse zum Summer of Nipple Résistance auf!“