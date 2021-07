“Ausbildungshotel”: Stadtmission hilft Auszubildenden

Im „Ausbildungshotel“ können Jugendliche ihre Lehre trotz Pandemie beenden.

Weil viele Ausbildungsrestaurants in der Corona-Krise dichtmachen mussten, standen in den vergangenen Monaten viele Auszubildenden vor der Frage, wie es weitergehen soll. Eine Option ist die Initiative „Ausbildungshotel“, gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, im Rahmen derer Azubis ihre Ausbildung zu Ende bringen können – im Hotel Albrechtshof der Berliner Stadtmission. „Dort ist auch weiterhin eine geregelte und fachlich hochwertige Ausbildung gewährleistet. Der Albrechtshof für Geschäftsreisende und Tagungsgäste geöffnet war und ist“, erklärt Matthias Zwielong, Direktor Albrechtshof Hotels.

Auch andere Berliner Jugendliche, die pandemiebedingt ihren Ausbildungsplatz verloren haben, ihre Lehre erst gar nicht beginnen konnten oder sie nicht plangemäß fortsetzen können, dürfen sich im Rahmen der Initiative „Ausbildungshotel“ an die Berliner Stadtmission wenden. Dort gibt es Ausbildungsplätze für angehende Köche, Hotelfachmänner und -frauen sowie für Hauswirtschafter. Wer Interesse an einer Ausbildung hat, kann sich per Mail bewerben.

Datum: 8. Juli 2021, Text: red., Symbolbild: iStock/Getty Images Plus/Wavebreakmedia