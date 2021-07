Im Kampf gegen Corona: Modellprojekt zu Luftfilteranlagen in Kitas startet

Welchen Nutzen haben Luftfilter in Kitas? Eine Antwort auf diese Frage soll ein Modellprojekt in zwei Kitas in Neukölln und Treptow Köpenick bringen.

Der Modellversuch soll in zwei Kitas starten – und zwar im Eigenbetrieb des Landes Berlin in den Bezirken Neukölln und Treptow-Köpenick. Im Projekt soll der Nutzen von Luftfilteranlagen im Kita-Alltag ermittelt werden. Dazu wird der Kitaeigenbetrieb Fördermittel des Bundes beantragen und in Kooperation mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales eine geeignete Begleitung abstimmen.

Die Frage nach dem Nutzen

Falko Liecke (CDU), Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit in Neukölln und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Kitaeigenbetriebes SüdOst: „Ich begrüße die Initiative von Eltern, sich für den Einsatz von Luftfiltern stark zu machen. Mit dem geplanten Modellprojekt unterstützen wir sie dabei. Was wir nicht wollen, ist einfach nur möglichst billige Geräte irgendwo hinstellen ohne zu wissen, was sie bringen.” Darum werde nun die Zeit genutzt, bevor es kälter wird, um den Nutzen zu prüfen. “Wichtig ist dabei auch, herauszufinden, wie sie im Kita-Alltag sicher und wirkungsvoll eingesetzt werden können.“

Sicherheit geht vor

Dem schließt sich auch Gernot Klemm (Linke), Bezirksstadtrat für Soziales und Jugend in Treptow-Köpenick sowie Aufsichtsführender über den Kitaeigenbetrieb SüdOst, an. Und fügt hinzu: „Luftfilter in Kitas stellen möglicherweise eine Gefahr dar – insbesondere für sehr kleine Kinder. Sie erfordern Wartungs- und Reparaturaufwand, müssen in die Kitaorganisation integriert werden und sind in Anschaffung und Unterhalt sehr kostspielig.” Gleichzeitig sei unklar, ob sie einen relevanten Nutzen bringen.

In den vergangenen Wellen der Pandemie waren laut Klemm Kitas keine Treiber der Infektion. “Zumal wir in diesem Jahr zusätzlich umfangreiche Testkonzepte entwickelt haben und sich nicht geimpfte Fachkräfte mehrmals in der Woche verbindlich testen lassen. Über 67 Prozent aller Beschäftigten in den Kitas des Eigenbetriebes sind nach Selbstauskunft vollständig geimpft. Weitere 8 Prozent haben bereits die erste Impfung erhalten.”

Mit dem Modellprojekt würden viele offene Fragen zur praktischen Umsetzung in den Kitas geklärt. Wenn sich ein relevanter Vorteil für die Beschäftigten oder die betreuten Kinder durch die Luftfilter nachweisen liesse, werde die weitere Anschaffung dort unterstützt, wo Eltern und Kitapersonal das wünschen.

Lüften besser als Luftfilteranlagen

Das Umweltbundesamt war bereits im Februar 2021 zu dem Schluss gekommen, dass richtiges Lüften dem Einsatz mobiler Luftfilter in der Regel vorzuziehen sei. Diese Empfehlung gelte für Schulen, gesonderte Einschätzungen für Kitas lägen nicht vor. Auch der Deutsche Städtetag betont in einem aktuellen Rundschreiben, dass das normale Lüften der Räume über das regelmäßige Stoßlüften die zentrale Maßnahme bleibe. Mobile Geräte seien nur in Ausnahmefällen sinnvoll.

Der Kitaeigenbetrieb SüdOst ist einer von fünf Eigenbetrieben des Landes Berlin und betreibt 44 Kindertagesstätten in den Bezirken Neukölln und Treptow-Köpenick. Die Erzieher betreuen in den Einrichtungen bis zu zu 4.900 Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt.

Datum: 8. Juli 2021, Text ast, Bild: IMAGO/Sylvio Dittrich