Die kleinen Gelben sind wieder in Tegel unterwegs

Eine neue Generation von hoch automatisierten Elektro-Kleinbussen hat jetzt den Testbetrieb in Tegel aufgenommen. Interessierte können kostenlos mitfahren.

Fahrgäste können insgesamt drei Kleinbusse, die über eine verbesserte Technik verfügen, auf zwei Routen in Alt-Tegel kostenlos nutzen. Das teilt die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit. Der neue Rundkurs (Linie 328B) führt über die Straßen Alt-Tegel, Medebacher Weg, Schlieperstraße und Treskowstraße. Zudem bedienen die E-Kleinbusse wieder die bereits 2019 erprobte Strecke See-Meile (nun als Linie 328A bezeichnet) vom U-Bahnhof Alt-Tegel in Richtung Greenwichpromenade am Tegeler See.

Begleiter der BVG sind mit an Bord

Die auch als „kleine Gelbe“ bezeichneten Fahrzeuge sind auf beiden Linien montags bis sonntags von 9.30 bis 13 Uhr und von 13.40 bis 17 Uhr im 20-Minuten-Takt unterwegs. Auch diesmal sind Fahrzeugbegleiter der BVG an Bord, die den Bus notfalls zum Stoppen bringen oder etwaige Hindernisse umfahren.

Dazu die BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp: „Mit drei hoch automatisierten Elektro-Kleinbussen auf zwei Linien fordern wir die Technologie heraus, sich mit uns weiterzuentwickeln. In hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wollen wir unseren Fahrgästen autonome Shuttles anbieten, die ,on demand’ die erste beziehungsweise letzte Meile bewältigen.“

Viele Partner beteiligt

Das Projekt „Shuttles & Co“ wurde unter Federführung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ermöglicht und wird gemeinsam mit der BVG, der Berliner Agentur für Elektromobilität (eMO) und weiteren Partnern durchgeführt. Es wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in den Jahren 2020 und 2021 mit insgesamt 9,8 Millionen Euro gefördert.

Datum: 1. Juli 2021, Text: red, Bild: BVG/Oliver Lang