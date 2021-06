Union spielt seine Euro-Matches im Olympiastadion

Ab August tritt der 1. FC Union Berlin für die Heim-Partien in der Europa Conference League im Berliner Olympiastadion an. Die geltenden Verbandsregularien der UEFA machen einen Umzug für diese Spiele notwendig.

Die derzeit geltenden Regelungen für die Teilnahme an den Wettbewerben der UEFA sind für Union nicht in Stein gemeißelt, aber aktuell Grundlage für eine klare Entscheidung des Präsidiums. Das Stadion An der Alten Försterei bietet lediglich 22.012 Zuschauern Platz. und der überwiegende Teil davon sind Stehplätze.

Stadion An der Alten Försterei bleibt eine Option

Diese dürfen laut UEFA-Regelwerk für Spiele dieses Wettbewerbs nicht genutzt werden. Union-Präsident Dirk Zingler räumte am vergangenen Montag in einem persönlichen Schreiben an die Vereinsmitglieder ein flexibles Vorgehen ein. „Sollten aus pandemischen Gründen keine oder nur wenige Zuschauer zugelassen werden, bestreiten wir diese Spiele im Stadion An der Alten Försterei“, so Zingler.

Die Heimpartien der Bundesliga und im DFB-Pokal werden sowieso weiterhin im Stadion An der Alten Försterei stattfinden. In diesen Wettbewerben ist auch die Nutzung von Stehplätzen auf den Zuschauerrängen erlaubt.

Datum: 30. Juni 2021, Text: red, Bild: IMAGO/ Matthias Koch