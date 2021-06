Friedrichshain: Kunstausstellung “In Between” in der Alten Feuerwache

Die Ausstellung „In Between“ zeigt vom 3. Juli bis 8. August die Werke ehemaliger Kunststudenten von Professor Mark Lammert (UdK).

Die Ausstellungseröffnung ist am 2. Juli um 19 Uhr in der Alten Feuerwache, dem Kulturhaus in Friedrichshain. Von da an können Interessierte die Gruppenausstellung betrachten. Die Künstler sind allesamt ehemalige Kunststudenten von Professor Mark Lammert an der Universität der Künste (UdK). Ein Ausstellungsrundgang in Anwesenheit der Künstler kann am 15. Juli um 18 Uhr besucht werden.

Christopher Amm, Felix Baxmann, Kathrin Hammelstein, Christof Kraus, Sarah Loibl, Malaika Neu, Nick Schulte, Frank Sievers und Anna Slobodnik zeigen ihre Werke. Die Gruppenausstellung in der Alten Feuerwache rückt die jeweilige individuelle Fortentwicklung in den Blick. „In Between“ zeigt Arbeiten, die nach dem Studium entstanden sind, fern der akademischen Lehre und der steten Konfrontation, Konversation und Koexistenz der Studenten und angehenden Künstler.

Das Projekt formuliert auch Fragen nach dem Einzelnen, dem Anderen oder der Gruppe. Eine Fragestellung, welche in Zeiten des „social distancing“ eine äußerst aktuelle Präsenz mit großer Bedeutung darstellt.