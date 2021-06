Die langen Sommerabende in Tierpark und Zoo sind zurück!

Donnerstags und freitags haben Zoo und Tierpark jetzt auch abends, von 17 bis 21 Uhr, geöffnet.

Der Tiger legt sich mit seinen großen Pranken in die Abendsonne, Flamingos schütteln ihr leuchtendes Gefieder und die langbeinigen Giraffen drehen noch eine Runde, bevor sie sich für die Nacht zurückziehen. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr können Gäste ab dem 1. Juli wieder donnerstags und freitags bis in die Abendstunden durch Zoo und Tierpark Berlin „tigern“.

Besuch bei Sonnenuntergang. Interessierte können ihren Abendspaziergang also künftig auch mal wieder in den Zoo oder den Tierpark Berlin verlegen: Zu einer Uhrzeit, zu der sich die großen Tore normalerweise für die Besucher schließen, können Gäste bis zum 6. August noch bis 21 Uhr durch den „Berliner Großstadtdschungel“ spazieren und Affen, Tiger und Co. in den lauschigen Abendstunden besuchen.

Tierische Klänge im Sonnenuntergang

Mit musikalischer Untermalung verschiedener Live-Künstler geht es an pelzigen, gefiederten und geschuppten Bewohnern vorbei. Manch ein Affe dreht am Abend nochmal richtig auf. „Mit ein bisschen Glück kann man zu späterer Stunde auch die Rufe der Gibbons hören. Und diese haben es in sich – je nach Anlass geben sie sogar verschiedene Varianten ihrer Gesänge preis“, erklärt Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Bei warmen Temperaturen können die Gäste im Zoo die Gorillafamilie mit Baby Tilla beim Abendbrot beobachten. Auch die Pandas gönnen sich – wenn sie sich nicht gerade zum Schlafen verzogen haben – nochmal eine saftige Portion Bambus im Abendlicht.

Die Tickets sind online vorab erhältlich, Rest-Tickets sind auch an der Abendkasse verfügbar. Eine Online-Anmeldung ist notwendig. Für den Zoo gibt es hier mehr Informationen, für den Tierpark hier.