Senat stärkt Lebensqualität in Spandauer Großsiedlungen

Nachbarschaftliches Miteinander, Engagement, lokale Bedarfe – diese Aspekte des Lebens in der Großsiedlung sollen durch die Schaffung jeweils einer Koordinationsstelle in den beiden Großsiedlungen Louise-Schröder in Staaken und Hakenfelde gezielt in den Fokus genommen werden.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen unterstützt seit Jahresbeginn im Rahmen des Programms „Stärkung Berliner Großsiedlungen“ die Tätigkeit der lokalen Koordinationen in den beiden Großsiedlungen, um die Nachbarschaften vor Ort zu stärken. Das teilt das Bezirksamt Spandau mit. Neben den Koordinationen stehen den Fördergebieten zwischen 2021 und 2023 zusätzlich insgesamt 336.000 Euro für Kiezprojekte zur Verfügung.

Identität in den Quartieren stiften

Erste Projektideen werden in den Großsiedlungen mit Unterstützung der Koordinationen in der zweiten Jahreshälfte 2021 realisiert, so das Bezirksamt. In der Großsiedlung Hakenfelde sollen identitätsstiftende Maßnahmen zur Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders, in der Louise-Schröder-Siedlung (siehe großes Foto) gesundheitsfördernde Bewegungsangebote umgesetzt werden.

Zu den Aufgaben der Koordinationen gehört es, Anlaufstelle und Impulsgeberin für den Aufbau nachbarschaftlicher Netzwerke sowie für Engagement und Empowerment der Bewohner für das eigene Lebensumfeld zu sein und die Bedarfe vor Ort gezielt zu erfassen. Weitere Informationen zu den Koordinationen in den Großsiedlungen gibt es per E-Mail.

Kontakt Stadtteilkoordination Brunsbütteler Damm:

Johannes Heinke im Stadtteilladen am Brunsbütteler Damm 267 oder unter heinke@gwv-heerstrasse.de.

Kontakt Stadtteilkoordination Hakenfelde: Ursula Heine im Stadtteiltreff Hakenfelde in der Streitstraße 60 beziehungsweise unter hakenfelde@gwv-haselhorst.de

Datum: 25. Juni 2021, Text: red, Bild: Archivbild: Lienhard Schulz/Commons.Wikimenedia