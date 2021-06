Steglitz-Zehlendorf: Humorvolle Bilder gegen die Vermüllung

Am Schlachtensee und an der Krummen Lanke häuft sich der Müll. Eine kreative Kampagne soll Abhilfe schaffen.

Der Müll in den Grünanlagen wird zunehmend zum Problem: So auch am Schlachtensee und an der Krummen Lanke, die zu den beliebtesten Naherholungsgebieten Berlins zählen. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie ist laut Bezirksamt seit dem vergangenem Jahr dort ein erhöhtes Müllaufkommen festzustellen. Achtlos liegengelassener Müll häuft sich an.

Transparente an den Ufern

Think SI³ und die Parkläufer starten deshalb gemeinsam mit dem Fachbereich Grünflächen eine Kampagne, um Besucher der Seenkette zu animieren, ihren Müll richtig zu entsorgen: 30 Transparente wurden an den Ufern von Schlachtensee und Krumme Lanke montiert, lässt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf wissen.

Berliner Schnauze

Der Illustrator Fridtjof Kirste verbindet den Bilderbuch-Stil mit einer realistischen Skizzierung des Mülls. So wird der Finger humorvoll in die Wunde des Betrachters gelegt. Mit Berliner Schnauze werden die Auswirkungen, die Müll für Natur und Umwelt hat, humorvoll und direkt dargestellt, um das Bewusstsein der Menschen zu schärfen. Mit dieser Art der Kommunikation sollen die Erholungssuchenden emotional angesprochen werden.

Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne): “Wir hoffen, dass den Menschen bewusst wird, dass alle gemeinsam für den Zustand in den Grünanlagen und an den Seen verantwortlich sind und jeder Einzelne hierbei etwas tun kann.”

Datum: 24. Juni 2021, Text: red, Bild: IMAGO/Jens Schicke