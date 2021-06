Mit den Sommerferien kommen die Baustellen

Berlin macht sich auf ins erste Ferienwochenende. Wer dieser Tage die Stadt verlassen oder einfach nur in Berlin unterwegs sein möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Zum Beginn der Sommerferien haben vielerorts Bauarbeiten begonnen. Eine Übersicht.

S-Bahn

Die Bauarbeiten an der Linie S2 im Abschnitt Blankenfelde-Priesterweg dauern bis zum 9. August. Die S2 startet und endet jeweils im Bahnhof Priesterweg. Der Grund: In Lichtenrade werden ein Behelfsbahnsteig und Lärmschutzwände errichtet. Zeitgleich werden Kabeltiefbauarbeiten sowie Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik durchgeführt, lässt die S-Bahn Berlin wissen. Der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Blankenfelde und Priesterweg wurde auf drei Linien eingerichtet.

Die S3 ist bis zum 9. August zwischen Erkner und Friedrichshagen gesperrt. Der Ersatzverkehr mit Bussen verkehrt auf zwei Linien. Auf 14 Kilometern Strecke werden unter anderem Gleise erneuert und Weichen ausgetauscht.

U-Bahn

Bis zum 31. März 2022 hält die U4 in beiden Richtungen nicht am Bahnhof Rathaus Schöneberg. In dieser Zeit wird die Station barrierefrei umgebaut und erhält einen zweiten Zugang. Die U9 bleibt vom 25. Juni bis zum 9. August zwischen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Stieglitz unterbrochen. Dort werden laut BVG Gleishinter- und Bahnsteigflächen erneuert. Es verkehren ersatzweise Busse.

Das gilt zwischen dem 27. Juni und 8. Oktober, jeweils sonntags bis donnerstags von etwa 22 bis 3.30 Uhr, auch für die Strecke der U7 zwischen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke. In diesem Bereich sind Arbeiten am Elektronischen Stellwerk geplant. Behinderungen stehen zudem auf der U-Bahnlinie 6 bevor. Diese ist vom 11. August bis zum 8. Oktober zwischen Tempelhof-Südring und Alt-Mariendorf gesperrt, und zwar wegen des Einbaus einer doppelten Gleisverbindung. Auch hier wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Regionalzüge

Zwischen dem 5. und 8. Juli verkehren keine Regionalzüge zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Potsdam-Hauptbahnhof. Als Ersatz für RE 1, RB 21 und RB 22 dient die S-Bahn. Darüber informiert die Deutsche Bahn. Beim RE 1 kommt es zwischen dem 2. und 9. Juli zu weiteren Beeinträchtigungen. Tagsüber fallen zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und Wannsee die meisten Züge aus und halten nicht in Charlottenburg. In den Nachtstunden wird die überwiegende Zahl der Züge zwischen Werder und Charlottenburg über Golm umgeleitet.

Autobahn

Am südöstlichen Stadtrand drohen Staus: Auf der Autobahn 10, zwischen Autobanndreieck Spreeau und Königs Wusterhausen, stehen voraussichtlich bis zum 18. Juli pro Fahrtrichtung nur zwei Behelfsfahrstreifen zur Verfügung. Der Grund: Auf vier Brücken werden die Deckschichten erneuert.

Straßen

Ungemütlich ist es derzeit auch auf dem Weg von der Bundesstraße 2 nach Kladow. Der Ritterfelddamm ist zwischen der Selbitzer Straße und der Waldallee voll gesperrt. Dort werden die Fahrbahn und die Entwässerung instand gesetzt. Die Buslinien X34, 135, 234 und N35 werden umgeleitet, so das Bezirksamt Spandau.

Zwischen dem 3. und 5. Juli wird die Bahnhofstraße in Pankow voll gesperrt. Dort werden Arbeiten am Brückenüberbau der Autobahn 114 durchgeführt. Eine weiträumige nördliche und südliche Umfahrung wird ausgewiesen. Die Buslinien 150 und 154 werden umgeleitet, so die Autobahn GmbH des Bundes. Fahrgästen aus Französisch Buchholz mit Ziel S Blankenburg wird empfohlen, mit der Tram 50 bis S Heinersdorf zu fahren und dort umzusteigen.

Vom 5. Juli bis zum Juli 2022 wird die Bruno-Taut-Straße in Bohnsdorf, vom S-Bahnhof Grünau kommend, bis Am Falkenberg, zur Einbahnstraße. Dort werden die Fahrbahn und die Beleuchtung neu gebaut sowie die Gehwege erneuert. Die Buslinien 163, 263 und 363 sowie der Bus N 62 halten in der Richterstraße gegenüber den Taut-Passagen. Das teilt das Bezirksamt Treptow-Köpenick mit.

Am 28. Juni wird zudem die Heinersdorfer Straße in Lichterfelde zwischen Oberhofer Platz und Saaleckplatz voll gesperrt. Bis zum 30. Juli wird die Deckschicht der Fahrbahn saniert. Gleichzeitig laufen Arbeiten der Wasserbetriebe, heißt es aus der Verwaltung.

Datum: 23. Juni 2021, Text: nm/red, großes Bild: Stefan Bartylla