Wedding: Corona-Schwerpunktimpfung im Soldiner Kiez

Nachdem es bereits in anderen Bezirken sogenannte Schwerpunktimpfungen gegeben hat, kommen am Wochenende mobile Impfteams in den Soldiner Kiez.

Die Corona-Impfungen erfolgen laut Bezirksamt am Wochenende, also vom 18. bis 20. Juni, in der Wilhelm-Hauff-Grundschule (Turnhalle), Gotenburger Straße 8, jeweils von 8.30 bis 17.30 Uhr.

Das Bezirksamt Mitte kooperiert bei der Umsetzung mit den mobilen Impfteams der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Für das Pop-up-Impfzentrum in Mitte wird die Turnhalle der Wilhelm-Hauff-Grundschule umfunktioniert. Der Aufbau und die Durchführung erfolgen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen. Verimpft werden an den drei Tagen die Impfstoffe von Johnson&Johnson sowie Moderna. Termine werden nicht vergeben. An diese Unterlagen sollten Interessierte denken:

Am Freitag liegt der Fokus laut Bezirksamt Mitte auf den folgenden Straßen. Für die darauffolgenden Tage liegen uns noch keine Infos vor:

Koloniestraße, Holzstraße, Soldiner Straße, Osloer Straße, Prinzenallee, Stockholmerstraße, Zechliner Straße, Wollankstraße, Wilhelm-Kuhr-Straße, Sternstraße, Nordbahnstraße, Kühnemannstraße, Provinzstraße, Drontheimerstraße, Kattegatstraße, Fischhauser Weg, Papierstraße, Gotenburger Straße, Gottschalkstraße.

Da es am Wochenende sehr warm werden soll und die Wartezeiten lang, wird empfohlen, an ausreichend Wasser, Essen, Sonnenschutz und eventuell Sitzgelegenheiten zu denken.

Datum: 15. Juni 2021, Text: red., Bild: IMAGO/Jochen Eckel