Unsere Herzen schlagen für den Berliner Handel. Ihres auch?

Bei NORMA in Berlin gibt es viel zu tun – und das ist gut für Sie. Denn so ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für alle, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind.

Ganz gleich ob Sie erste Berufserfahrung sammeln und mit NORMA den Schritt in die Arbeitswelt wagen möchten, oder ob Sie bereits über entsprechendes Fachwissen aus der Welt des Handels verfügen. Kurzum: die Einstiegswege bei NORMA sind so vielfältig wie die Lebensläufe unserer Mitarbeiter. Und weil uns Ihr Weiterkommen am Herzen liegt, bieten wir Ihnen zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Informieren Sie sich gleich hier über Ihre diversen Einstiegsmöglichkeiten:

Berufserfahrene: Starke Vielfalt für persönlichen Erfolg

Als Berufserfahrener wissen Sie, dass die Welt des Berliner Handels eine der vielfältigsten und abwechslungsreichsten Branchen ist. Das lässt viel Raum für individuelle Entfaltung. Ob in Verkauf, Einkauf, Logistik oder Verwaltung: Mit NORMA haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite, mit dem Sie in eine spannende Zukunft blicken können. Als ein führendes Unternehmen der Discount-Branche bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihr bisheriges Wissen in einem von Wachstum geprägten und sympathischen Arbeitsumfeld einzubringen.

Absolventen: Der Einstieg für Aufsteiger

Mit dem Start ins Berufsleben gleich in einer Führungsposition als leitender Angestellter einsteigen, davon träumen viele. Mit NORMA wird Ihr Wunsch zur Realität. Im Managementnachwuchs-Programm von NORMA beginnen Sie Ihre Karriere in der Welt des Handels als Bereichsleiter einer Berliner Filiale. Hier managen Sie in verantwortlicher Position Ihren eigenen Verkaufsbezirk innerhalb der Bereichsleitung – und das von Anfang an, direkt nach Ihrem Studium. Sie stellen Ihr Personal selbst ein, entwickeln es weiter und planen den Einsatz Ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus verantworten Sie Planung, Organisation sowie Controlling und tragen so entscheidend zum Unternehmenserfolg bei. Dabei sind Sie jedoch nicht auf sich allein gestellt: durch die intensive Einarbeitung erfahrener NORMA-Mitarbeiter werden Sie perfekt auf Ihre verantwortungsvollen Aufgaben vorbereitet.

Auszubildende: Deine Zukunft beginnt jetzt

NORMA bietet Dir eine ausgezeichnete fachliche Ausbildung in Theorie und Praxis mit allen Möglichkeiten für Deinen optimalen beruflichen Werdegang. Darüber hinaus erhältst Du regelmäßige Schulungen und wirst perfekt auf Deine Prüfungen vorbereitet. Eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung ist bei NORMA natürlich selbstverständlich: 1.000 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 1.100 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und 1.300 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Bei guten Leistungen besteht zudem die Möglichkeit, dass wir Dich in eines unserer Berliner Teams übernehmen und Du von weiteren Aufstiegschancen profitierst.

Führungskräfte: Erfolg ist spitze

Seit nunmehr 50 Jahren gehört NORMA zu den führenden deutschen Discount-Unternehmen. Neben einer konsequenten Geschäftspolitik sowie kompromisslosen Qualitätsphilosophie trägt unser motiviertes und engagiertes Top-Management einen erheblichen Teil zu diesem Erfolg bei. Wenn Sie sich mit unserer Philosophie identifizieren und mit Ihren Ideen und Visionen mithelfen möchten, unseren Berliner Kunden Tag für Tag überzeugende Qualität zum Niedrigpreis zu bieten, dann ist NORMA der richtige Platz für Sie.

Gemeinsam in eine sichere Zukunft

Was zeichnet NORMA als Arbeitgeber aus? Wovon profitieren Sie als NORMA-Mitarbeiter? Was macht NORMA anders als andere? Viele interessante Fragen – hier finden Sie die Antworten.

Datum: 7. Juni 2021, Bilder: Alex Andre Jörg (M17Studio)