Berlin Kreuzberg: Zwei neue Spielplätze an der Luckauer Straße

Morsches Holz, trostlose Farben: Derzeit sieht der Kreuzberger Spielplatz in der Luckauer Straße 15 etwas heruntergekommen aus. Das soll sich nun jedoch ändern – und ein zweiter Spielpatz kommt dazu.

Der Spielplatz in der Luckauer Straße soll in den Jahren 2021 und 2022 unter der Beteiligung der Spielplatznutzer umgestaltet werden. Ein zweiter kommt hinzu. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat in Kooperation mit dem Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V. einen ersten Entwurf erarbeitet.

Im Hof zwischen Luckauer Straße 11 und 15 sollen demnach zwei neue Kinderspielplätze entstehen. Der Spielplatz für die Sieben- bis Zwölfjährigen wird von der Deutschen Wohnen realisiert. Der Spielplatz für Kinder bis sechs Jahre sowie der Eingang von der Luckauer Straße 15 und alle neuen Wege werden vom Bezirksamt geplant und gebaut.

Grüner, schöner, kinderfreundlicher

Damit der Hof für Groß und Klein an Attraktivität gewinnt, sind Bäume und Beerensträucher sowie neue Bänke geplant. Spielpunkte begleiten den neu gestalteten Eingangsbereich. Der Spielplatz für die Kleinen bekommt womöglich eine Nestschaukel, eine Wippe und eine Kletterkombination samt Rutsche.

Der Plan samt Erläuterungstext ist online auf dieser Website zu finden. Nun möchte das Bezirksamt die Meinungen der Spielplatznutzer zu dem ausgearbeiteten Plan einholen. Dafür gibt es nun einen Postkasten am Spielplatz. Interessierte können Zettel mit ihren Ideen dort einwerfen. Rückmeldungen sind außerdem telefonisch und via E-Mail an den Stadtteilausschuß e.V. möglich.

Tel.: 030/ 61 28 27 00; E-Mail: post@stadtteilausschuss-kreuzberg.de