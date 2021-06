Lichtenberg sucht die schönsten Kleingarten-Fotos

Die schönsten Fotos von Lichtenberger Kleingarten sucht das Bezirksamt Lichtenberg im Rahmen eines Wettbewerbs. Zur Teilnahme aufgerufen sind alle Laubenpieper, die ihr Kleinod von seiner besten Seite präsentieren möchten.

Im Bezirk Lichtenberg gibt es insgesamt 44 Kleingartenanlagen, sie erstrecken sich vom Landschaftspark Barnim bis nach Karlshorst. Als grüne Rückzugsorte erfreuen sie sich ständig wachsender Beliebtheit und sind zugleich gut für das Stadtklima.

Mit welcher Hingabe sich die Lichtenberger ihren Parzellen widmen, soll der Fotowettbewerb „Schönster Kleingarten“ zeigen. Ein prächtig blühender Strauch, ein Beet mit Gartenzwergen, die eigene kleine Oase über den Zaun fotografiert oder eine Momentaufnahme aus dem Leben im Schrebergarten – der Motivwahl sind keine Grenzen gesetzt. Nach Einsendeschluss wählt das Bezirksamt die drei schönsten Aufnahmen aus. Den Gewinnern winken attraktive Preise, darunter ein Präsentkorb mit gesunden und schmackhaften Erzeugnissen aus dem Bezirk und das Foto-Buch „Echt Lichtenberg“. Das teilt das Bezirksamt mit

Bezirk setzt sich für Laubenpieper ein

„Jetzt im Frühsommer erwacht das Leben wieder in den Gärten. Überall wird gegraben, gesät und gepflanzt. Schicken Sie uns Fotos von den schönen Resultaten! Kleingärten sind uns wichtig. Als Bezirksamt setzen wir uns für die Sicherung unserer Kleingärten in Lichtenberg ein“, erläutert Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) den aktuellen Wettbewerb.

„Unsere Kleingärten sind aus dem Bild unseres Bezirks nicht wegzudenken. Mit viel Liebe werden hier Gärten gepflegt, Blumen und Pflanzen ausgewählt und farbenfrohe Ideen umgesetzt. Dies möchten wir würdigen und freuen uns daher auf viele prächtige Bilder“, ergänzt ihn der für Grünflächen zuständige Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU).

Wettbewerb läuft bis Ende August

Teilnehmende schicken ihr Foto in Papierform (mindestens DIN A5) oder digital (mindestens 11×15 Zentimeter und 300 dpi) unter dem Stichwort „Schönster Lichtenberger Kleingarten“ an die Pressestelle des Bezirksamtes im Rathaus: Pressestelle, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin oder per E-Mail an pressestelle@lichtenberg.berlin.de Die Nennung von Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer sollten in einem Anschreiben nicht fehlen.

Das Bezirksamt weist darauf hin, dass die eingereichten Fotos nicht zurückgeschickt werden können und dass alle Teilnehmenden ihr Erlaubnis geben, die Fotos bei Nennung der Urheber abzudrucken und auf allen, auch den digitalen, Kommunikationskanälen zu veröffentlichen.

Der Einsendeschluss für den Foto-Wettbewerb „Schönster Lichtenberger Kleingarten“ ist der 30. August.

Datum: 2. Juni 2021, Text: red, Bild: IMAGO/Rolf Poss