Stefan Verra live mit „Körpersprache braucht kein Mensch? Und ob!“

Der Körpersprache-Experte Stefan Verra tritt am 10. Juni live im Kabarett-Theater „Die Wühlmäuse“ auf.

Denken Sie wirklich, dass auf den Frauenschwarm alle nur wegen seiner inneren Werte fliegen? Und die Chefetagen und Regierungen besetzen immer die Besten? „Ach was! Gewinnende Menschen zeigen in ihrem Auftreten mehr Überzeugungskraft, Offenheit und Selbstsicherheit als andere. Und damit punkten sie!“, sagt Körpersprache-Experte Stefan Verra.

Wissenschaftliche Show mit viel Humor

Lebensnah und selbstironisch entlarvt der Österreicher all die Signale, die die meisten im Alltag zu oft übersehen – oder bei denen man sich schon immer gefragt hat, was sie eigentlich bedeuten. Diese Körpersignale stellt er auf seiner Tour dem Publikum vor. Am 10. Juni um 18 Uhr ist seine wissenschaftliche Unterhaltungs-Show „Körpersprache braucht kein Mensch? – Und ob!“ im Kabarett-Theater „Die Wühlmäuse“ in Berlin-Westend zu sehen.

Dabei wird dieser Abend wohl alles andere als langweilig werden. Denn so vielfältig wie die Körpersprache, ist auch der Humor des Österreichers. Wer den Körpersprache-Experten bereits kennt, weiß, dass er gerne für Lacher sorgt. Etwa, indem er die Eigenheiten der Körpersprache auch Mal auf die Schippe nimmt.

Wie wirken bestimmte Gesten und Gesichtsausdrücke?

Stefan Verra ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten. Der Erfolgsautor ist Dozent an mehreren Universitäten. Mit seinem Fachwissen fasziniert er nicht nur Profisportler, TV-Moderatoren und Mediziner, sondern bietet allen Menschen die Möglichkeit, ganz einfach ihre Kommunikation zu verbessern. Dabei agiert er ausschließlich auf wissenschaftlich fundierter Basis und lässt jedes oberlehrerhafte Psychodeuteln an Einzelsignalen außen vor.

