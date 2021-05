Die Fête steigt 2021 in Marzahn-Hellersdorf

Die Fête De La Musique in Berlin findet am 21. Juni in diesem Jahr in einer Mischung aus Streams und Live-Veranstaltungen statt.

Das Motto und erste Details sowie die Kampagne “Musik möglich machen“ laufen bereits und über 100 Orte, Clubs Konzerthäuser und Initiativen sind dem Aufruf der Fête de la Musique gefolgt und wollen auch in diesem Jahr Musik möglich machen – auch wenn die aktuelle Situation eine Fête, wie Berlin sie kennt und liebt, 2021 nicht in vollem Umfang zulassen wird.

Mit Fokus auf den äußersten Berliner Osten

Der diesjährige Partnerbezirk ist Marzahn-Hellersdorf. Erste Veranstaltungsorte stehen bereits fest: Maxie Treff Wuhletal, Orwo Haus, Projektraum Galerie M, Schloss Biesdorf, Roter Baum Berlin „Respekt und Neugier Festival“, Gutsgarten Hellersdorf, Hans Werner Henze Musikschule und das Kulturgut Marzahn werden mit von der Partie sein…

Das diesjährige Fête-Motto „Musik möglich machen“ soll zugleich eine Kampagne darstellen, mit der die Fête de la Musique die Gesichter derer in die Öffentlichkeit bringen will, die mit ihren Konzerten, ihren Veranstaltungen, ihrer Leidenschaft die Fête ermöglichen.

Fotografiert an drei beispielhaften Orten (den Gärten der Welt, dem Gretchen Club und der Kulturbrauerei) werden die Gesichter Teil einer Plakat- und Online-Kampagne. Begleitend wird eine Fundraising-Plattform in Zusammenarbeit mit dem Online-Portal Betterplace.org ins Leben gerufen: Dort können Zuschauer:innen die Orte und Musiker:innen direkt unterstützen können, denn in diesem Jahr zählt jede Hilfe. Weitere Details sowie die Website der Kampagne werden in den nächsten Tagen über die Sozialen Medien kommuniziert werden, versprechen die Veranstalter.

Meghr Infos zur Fête hibt es hier: www.fetedelamusique.de

Datum: 21. Juni 2021, Text red, Bild: Stefan Bartylla