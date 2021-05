10.000 Euro für den Aufschub der Räumung von Jugendzentrum “Potse”

Nach 40 Jahren seines Bestehens sollte das Jugendzentrum „Potse“ in Schöneberg am Mittwoch geräumt werden. Doch dieser Termin wurde vorerst verschoben.

Zwei Tage vor der drohenden Räumung haben das Jugendzentrum „Potse“ und der Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine vorläufige Lösung gefunden. Der Räumungstermin wurde auf einen Termin frühestens im Juli verschoben, teilte das selbst verwaltete Jugendzentrum am Montag mit.

Das Landgericht hatte im vergangenen Sommer entschieden, dass das Projekt die besetzten Räume verlassen müsse. Seither gab es eine riesige Protestwelle im Bezirk. Das Gebäude, in dem die „Potse“ Mieter ist, gehörte einst der Stadt und wurde, wie so viele Wohnungen, an private Eigentümer verkauft. Aus deren Sicht passte der Jugendclub mit seinen lauten Punkpartys nicht mehr ins Viertel.