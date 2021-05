Karstadt-Gebäude am Hermannplatz bleibt stehen

Der umstrittene Neubau des Karstadt-Gebäudes am Hermannplatz ist nun vom Tisch – stattdessen ist eine Sanierung geplant.

Das Vorhaben war umstritten , nun wurde es begraben: Das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz in Neukölln soll doch nicht abgerissen und neu gebaut werden. Die Sanierung soll nun am Bestandsgebäude durchgeführt werden und ist bereits geplant.