Mit dem Borgtheater per Web ins Paradies

Dieses Theater ist interaktiv! „Customerzombiefication 2“ ist eine Vorstellung mit Mitmachcharakter samt Theater-App vom Borgtheater.

Lust auf eine Reise ins „paradiesische Leben“ im DATA-Land? Am 20. Mai findet die Premiere von „Customerzombiefication 2“ statt. „True“ heißt das Land, in dem dank smarter Algorithmen und hyperleistungsfähiger künstlicher Intelligenz alle Bewohner ein ideales Leben in Harmonie mit sich selbst führen. Doch wer in diesen Hort des Glücks aufgenommen werden möchte, muss ein paar Voraussetzungen erfüllen.

Interaktives Theater-Erlebnis

Die Spieler können sich per Handy-App und Computer einloggen – ganz einfach über einen Link. Dadurch landen sie im Vorraum von „True“ bei zwei persönlichen Coaches, die auf Daten-Upload spezialisiert sind. Es beginnt ein Beratungsgespräch. per Chat, in dem die Zuschauer ihre Wünsche, Ideale und Sehnsüchte teilen können, um ihre „Human Essence“ für den Daten-Upload sichtbar zu machen.

Denn nur so kann das Land jenseits körperlicher Schranken betreten werden. Die Game-Theater-Premiere ist eine Einladung, über technologische Erlösungsfantasien und radikalisierte Umweltpolitik nachzudenken, Gruppendynamiken zu erleben, Entscheidungen zu treffen, sich moralischen Dilemmata auszusetzen – und vor allem zu spielen. Der Ausgang des Spiels wird für jeden anders sein. Je nachdem, wohin das unkonventionelle Coaching das Publikum führt …

Für den zweiten Teil der Trilogie „Customerzombification“, geht Borgtheater erstmals vollständig digital. Benötigt wird für den Live-Stream l ediglich ein Computer, Tablet oder ein Smartphone für die App, um den Vorraum zu „True“ betreten zu können. Los geht das interaktive Theater am 20. Mai um 20 Uhr.