Berlin-Reinickendorf: Umbau des Parks am Schäfersee startet Ende Mai

Am Schäfersee soll es schöner und komfortabler werden. Ende des Monats beginnt die Umgestaltung der Parkanlage in Reinickendorf-Ost.

Auf Grundlage des prämierten Wettbewerbsbeitrags des Landschaftsarchitekturbüros Levin Monsigny aus dem Jahr 2019 wird nunmehr der erste Bauabschnitt umgesetzt. Vom Vierwaldstätter Weg bis zum Zugang Stargardtstraße an der Bibliothek am Schäfersee wird die Promenade um den See erneuert.

„Als erste Baumaßnahme im Rahmen des Förderprogramms ,Lebendige Zentren und Quartiere’ wird hier ein erstes wichtiges Signal für die zukünftige Entwicklung der Residenzstraße gesetzt“, kündigt Reinickendorfs Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) an. Die Neugestaltung der Parkanlage soll zur Belebung des Quartiers beitragen und die Verknüpfung zur Residenzstraße stärken.

Die Parkanlage soll attraktiver werden

„Die Promenade wird zukünftig als multifunktional nutzbares Band den See umschließen. Weichere und härtere Wegebeläge nebeneinander verbessern die Barrierefreiheit ermöglichen unterschiedliche Nutzungen“, erläutert Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) und führt an, „dass somit langsames Flanieren, Joggen, aber auch Inlineskaten auf dem circa acht Meter breiten Weg ermöglicht werden”. Somit werde die Attraktivität der Parkanlage für Erholungssuchende aller Art erhöht.

Aber auch die Belange des Denkmalschutzes und des Naturschutzes seien bei der Planung berücksichtigt worden. So werden die im Park befindlichen historischen Wegematerialien aus Granitplatten und Mosaiksteinen als Abschluss der Promenade verwendet. Bereits im Vorfeld der Baumaßnahme wurden im Frühjahr Nistkästen aufgestellt. In den folgenden Bauabschnitten werden “attraktive Aussichtsflächen” direkt am Schäfersee entstehen, heißt es aus dem Bezirksamt Reinickendorf.

Auch der Franz-Neumann-Platz profitiert

Der erste Bauabschnitt soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die nächste Bauphase von der Stargardtstraße bis zur Höhe der Minigolfanlage folgt 2022. Im Jahr 2023 soll mit dem dritten und letzten Bauabschnitt die Umgestaltung der Parkanlage abgeschlossen werden. Balzer: “Hierfür stehen dem Bezirk circa 1,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm des Senats zur Verfügung, der neben der Parkanlage auch für die Umgestaltung des Franz-Neumann-Platzes und der Residenzstraße verwendet wird.”

Aktuell befinden sich Hinweistafeln im Park und auf dem Franz-Neumann-Platz, die bis zum 11. Juni über die Maßnahmen des Förderprogramms informieren.

Datum: 15. Mai 2021, Text: red/nm, Bild: IMAGO/Jürgen Ritter