Treptower Park: Sowjetisches Ehrenmal wird erst im Herbst fertig

Jedes Jahr am 8. und am 9. Mai ist das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park Ziel für einige Tausend Menschen, um den im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee zu gedenken. Das monumental gestaltete Ensemble inmitten des Parkgebietes dient zudem als Ort zum Gedenken an die Befreiung vom Nazi-Regime und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Gedenkstätte wurde auf Weisung der Sowjetischen Militäradministration im Jahr 1949 errichtet, und dient auch als Friedhof für die in der Schlacht um Berlin gefallenen 7.000 sowjetischen Soldaten.