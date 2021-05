Cabuwazi – Magische Manegen in den Ferien

In den Zelten des Cabuwazi können Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren im Sommer für fünf Tage in die Welt des Zirkus eintauchen! Die Tickets für die einzelnen Wochen gibt es bereits jetzt im Zirkus-Onlineshop der Initiative zu kaufen. Eine schnelle Buchung bis zum 31. Mai lohnt sich, sagen die Veranstalter. Es gibt Frühbucherrabatt.

Cabuwazi – das ist ein magischer Ort und eine kleine eigene Welt, in der Kinder und Jugendliche ihren Alltag vergessen und ganz sie selbst sein können. Seit 26 Jahren zeigen die Pädagoginnen und Zirkusleute in den Zelten der Initiative wieviel Spaß und Abwechslung mi dieser Art des Zirkus in Bewegung gebracht wird. Hier finden sich Freundschaften, wird Neues gelernt und vor Publikum und in der Manege präsentiert.

Auch 2021 mit Ferien-Programm

Und auch die Sommerferien sollen an den Standorten mit der Magie der Zirkuswelt gefüllt werden: An den fünf Cabuwazi-Standorten in Kreuzberg, Marzahn, Altglienicke, Treptow und Tempelhof finden nämlich auch in diesem Jahr unter Anleitung von professionellen Trainerinnen und Zirkuspädagoginnen die Zirkusferien statt – die Teilnehmenden lernen die faszinierende Welt des Zirkus kennen, stellen sich künstlerischen und sportlichen Herausforderungen und entdecken verborgene Talente.

In jeweils fünftägigen Workshops können sich die Kinder und Jugendlichen in ihrer Disziplin richtig austoben: Ob Akrobatik oder Trampolin, hier ist für jeden etwas dabei. Das von Cabuwazi entwickelte Ferienworkshop-Konzept ist eine spezielle Mischung aus (zirkus-)pädagogischen Ansätzen, bei denen neben artistischen auch soziale Fähigkeiten im Zentrum stehen. Das Angebot richtet sich an alle, die Lust haben, sich zu bewegen, Neues kennenzulernen und über sich hinauszuwachsen, die den Alltag im Zirkus erleben und neue Freundschaften knüpfen möchten – unabhängig von Sprache, Kultur oder Geschlecht.

Hier gibt es auf einen Blick alle wichtigen Infos, Termine und Preise zu den Ferien auf den einzelnen Plätzen:

CABUWAZI Altglienicke CABUWAZI Altglienicke

Venusstraße 90

12524 Berlin Termine für die Zirkusferien im Sommer:

– 28. Juni bis 2. Juli (Woche 1)

– 5. bis 9. Juli (Woche 2)

– 12. bis 16. Juli (Woche 3)

– 19. bis 23. Juli (Woche 4)

– 26. bis 30. Juli (Woche 5)

– 2. bis 6. August (Woche 6) Am CABUWAZI-Standort Altglienicke können die Teilnehmenden aus den Disziplinen Akrobatik/Trampolin, Balance/Diabolo und Luftakrobatik wählen. Nach einer Woche Zirkustraining werden intern die Ergebnisse in einer eigene Zirkusshow präsentiert. Zusätzlich soll das Erlernte per Video festgehalten werden. Das Training findet von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr statt und fünf Tage Workshop kosten 190 Euro.

Der Frühbucherrabatt gilt bis zum 31. Mai und gewährt 20 Euro Nachlass auf jede Ferienbuchung. CABUWAZI Kreuzberg CABUWAZI Kreuzberg Wiener Straße 59H

10999 Berlin Termine für die Zirkusferien im Sommer:

– 28. Juni bis 2. Juli (Woche 1)

– 5. bis 9. Juli (Woche 2)

– 12. bis 16. Juli (Woche 3)

– 19. bis 23. Juli (Woche 4)

– 26. bis 30. Juli (Woche 5)

– 2. bis 6. August (Woche 6) Am CABUWAZI-Standort Kreuzberg können die Teilnehmenden Kugellaufen, Jonglieren, Trampolinspringen, Trapez, Clownerie, Akrobatik, Seillaufen und vieles mehr lernen. Nach einer Woche Zirkustraining präsentieren sie üblicherweise ihre eigene Zirkusshow vor staunendem Publikum. Ob das in diesen Sommerferien möglich sein wird, kann aufgrund der aktuellen Situation noch nicht gesagt werden. Alternativ wird geplant, das Erlernte per Video zu dokumentieren. Das Training findet von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr statt und fünf Tage Workshop kosten 190 Euro.

Der Frühbucherrabatt gilt bis zum 31. Mai und gewährt 20 Euro Nachlass auf jede Ferienbuchung. CABUWAZI Marzahn CABUWAZI Marzahn

Otto-Rosenberg-Straße 2

12681 Berlin Termine für die Zirkusferien im Sommer:

– 28. Juni bis 2. Juli (Woche 1)

– 5. bis 9. Juli (Woche 2)

– 12. bis 16. Juli (Woche 3)

– 19. bis 23. Juli (Woche 4)

– 26. bis 30. Juli (Woche 5)

– 2. bis 6. August (Woche 6) Am CABUWAZI-Standort Marzahn können die Teilnehmenden Kugellaufen, Jonglieren, Trampolinspringen, Trapez, Clownerie, Akrobatik, Seillaufen und vieles mehr lernen. Nach einer Woche Zirkustraining präsentieren sie üblicherweise ihre eigene Zirkusshow vor staunendem Publikum. Ob das in diesen Sommerferien möglich sein wird, kann aufgrund der aktuellen Situation noch nicht gesagt werden. Alternativ wird geplant, das Erlernte per Video zu dokumentieren. Das Training findet von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr statt und fünf Tage Workshop kosten 190 Euro.

Der Frühbucherrabatt gilt bis zum 31. Mai und gewährt 20 Euro Nachlass auf jede Ferienbuchung. CABUWAZI Tempelhof CABUWAZI Tempelhof

Columbiadamm 84

10965 Berlin

Termine für die Zirkusferien im Sommer:

– 28. Juni bis 2. Juli (Woche 1)

– 5. bis 9. Juli (Woche 2)

– 12. bis 16. Juli (Woche 3)

– 19. bis 23. Juli (Woche 4)

– 26. bis 30. Juli (Woche 5)

– 2. bis 6. August (Woche 6) Am CABUWAZI-Standort Tempelhof können die Teilnehmenden aus den Angeboten Trapez, Vertikaltuch, Balance und Akrobatik, Tanz und Airtrack/Trampolin wählen. Nach einer Woche Zirkustraining präsentieren sie üblicherweise ihre eigene Zirkusshow vor staunendem Publikum. Ob das in diesen Sommerferien möglich sein wird, kann aufgrund der aktuellen Situation noch nicht gesagt werden. Alternativ wird geplant, das Erlernte per Video zu dokumentieren. Das Training findet immer von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12:30 Uhr oder von 13:30 bis 17 Uhr statt. Fünf Tage Workshop kosten regulär 140 Euro. Bis zum 31. Mai kann per Frühbucherrabatt gebucht ein Nachlass von 20 Euro auf jede Ferienbuchung gewährt werden. CABUWAZI Treptow Treptow

Bouchéstraße 74

12435 Berlin Termine für die Zirkusferien im Sommer:

– 12. bis 16. Juli (Woche 3)

– 19. bis 23. Juli (Woche 4)

– 26. bis 30. Juli (Woche 5)

– 2. bis 6. August (Woche 6) Am CABUWAZI-Standort Treptow können die Teilnehmenden aus den Disziplinen Jonglage, Trampolinspringen und Tanzakrobatik wählen. Nach einer Woche Zirkustraining präsentieren sie intern ihre eigene Zirkusshow. Zusätzlich wird geplant, das Erlernte fotografisch für die Teilnehmenden festzuhalten. Das Training findet von Montag bis Freitag jeweils von 9.00 bis 12.30 Uhr statt. Fünf Tage Workshop kosten regulär 140 Euro. Bis zum 31. Mai kann per Frühbucherrabatt gebucht ein Nachlass von 20 Euro auf jede Ferienbuchung gewährt werden.

Auf dem neusten Cabuwazi-Standort in Neu-Hohenschönhausen finden in diesem Sommer noch keine Zirkusferien statt.

Die Zirkusferien werden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regelungen organisiert. Sollten aufgrund präventiver Maßnahmen Änderungen im Format der Ferienwoche nötig sein, werden die Teilnehmenden umgehend informiert, teilen die Cabuwazi-Organisatoren mit.

Hier geht es zur Projektwebsite

Datum: 7. Mai 2021, Text: red/ ylla, Bild Cabuwazi / Matthias Steinbach