Räumung von Jugendzentrum „Potse“ schon in zwei Wochen

Das Jugendzentrum „Potse“ in Tempelhof-Schöneberg soll am 19. Mai geräumt werden, aber nicht ohne Widerstand.

In den Achtzigerjahren begann die Geschichte des selbst verwalteten Jugendzentrums „Potse“ in der Potsdamer Straße 180. Am 19. Mai könnte sie zu Ende sein. Doch die Besetzer des Jugendzentrums „Potse“ wollen nicht aufgeben – trotz des nun festgelegten Räumungstermins. Sie wollen erst Ersatzräume zugesichert bekommen. Ein Angebot des Bezirks, andere Räumlichkeiten zu benutzen, hatte das selbst verwaltete Projekt vor wenigen Monaten abgelehnt.