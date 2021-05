Von Tiergarten bis Biesdorf: BSR hält weitere Parks sauber

Die Berliner Stadtreinigung übernimmt die Reinigung weiterer 33 Anlagen, darunter auch Teile des Großen Tiergartens.

Nicht erst seit der pandemiebedingten Zunahme an Einweg-Verpackungen und Papp-Bechern leiden Berliner Parks und Grünflächen unter vollen Mülleimern und Liegeflächen. Um den Müllmassen Einhalt zu gebieten, startete bereits im Jahr 2016 ein Pilotprojekt zur Parkreinigung durch die BSR.

Aus einem Testversuch mit anfangs zwölf Parks und einem Forstrevier wurde im vergangenen Jahr 2020 ein gesetzlicher Auftrag mit knapp 46 Einsatzgebieten überall in der Stadt: Mit der Änderung des Straßenreinigungsgesetzes wurde die Reinigung von bestimmten Parks, Grünanlagen, Spielplätzen und Waldflächen der BSR übertragen.

Nun übernimmt die BSR weitere 33 Anlagen, darunter der Leopoldplatz, der Boxhagener Platz, der Marheinekeplatz, der Preußenpark, die Badestelle Pferdekoppel am Groß Glienicker See, der Schlosspark Biesdorf, der Schäferseepark sowie Teile des Großen Tiergartens. Darüber hinaus wird die BSR künftig auch in Schwerpunktbereichen aller vier Berliner Forstämter aktiv sein. Das Land Berlin hat dafür insgesamt 14 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt eingeplant.

Reinigung in Abhängigkeit von Besucherandrang

Die Auswahl der Anlagen erfolgte demnach durch die Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in enger Abstimmung mit den Bezirken, den Forstämtern und der BSR. Kriterium war dabei ihre „besondere Bedeutung für die Stadtsauberkeit”, zum Beispiel aufgrund einer hohen Nutzungsfrequenz. „Wie bereits im Piloten reinigen die Frauen und Männer in Orange die Anlagen bedarfsgerecht, also beispielsweise in Abhängigkeit von Besucherandrang und anfallenden Verschmutzungen. Grundsätzlich gilt dabei: Je schöner das Wetter, desto mehr Besucher, desto mehr Müll und desto mehr Arbeit für die BSR“, erklärt die Stadtreinigung.

BSR-Chefin Stephanie Otto freut sich über die rechtliche Absicherung der neuen Aufgabe: „Das ist eine Bestätigung für die hohe Bedeutung von Stadtsauberkeit für eine lebenswerte Stadt und für die gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam wollen wir die Stadt besser, grüner und sauberer machen. Für die Ausweitung der Parkreinigung haben 77 Menschen einen festen Arbeitspatz bei der BSR gefunden, rund ein Viertel davon Frauen. Und wir haben rund 1.000 weitere Papierkörbe aufgestellt.“

Datum: 4. Mai 2021, Text: red/kr, Bild: IMAGO/CHROMORANGE