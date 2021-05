Kreuzberg Quartier am ehemaligen Blumengroßmarkt erhält Deutschen Städtebaupreis

Das Quartier am ehemaligen Blumengroßmarkt in Friedrichshain-Kreuzberg erhält den Deutschen Städtebaupreis.

Der alle zwei Jahre vergebene Deutsche Städtebaupreis geht diesmal an ein Stadtentwicklungsprojekt in Friedrichshain-Kreuzberg. Das Quartier am ehemaligen Blumengroßmarkt zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße erhält die Auszeichnung für einen ko-kreativen Stadtumbau. Der Grund für die Auszeichnung ist, dass das Projekt das gemeinsame Leben und Arbeiten in den Mittelpunkt stellt und langfristig nachhaltige Entwicklungsstrategien verfolgt.

Das Areal war lange Zeit geprägt von der ehemaligen städtischen Randlage zu Mauerzeiten und entwickelte sich in den vergangenen Jahren in einen lebenswerten Kiez. Die Jury begründet ihre Entscheidung unter anderem damit, dass das Projekt besonders beispielgebend ist und Maßstäbe setzt für eine sozial orientierte, von vielfältigen Akteuren getragene Stadtentwicklung.

Zukunftsorientierte Stadplanung

Florian Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen), Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Facility Management erklärt: „Für einen innerstädtischen Bezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg ist es besonders wichtig, dass vorhandene Flächen behutsam nachverdichtet werden und ihren Bewohner*innen gleichzeitig neue Freiräume bieten.” Dies sei in dem Quartier auf einzigartige Weise gelungen. “Es macht unseren Bezirk einmal mehr zum Vorreiter für zukunftsorientierte Stadtplanung. Vielfältige Nutzung trifft auf belebte Erdgeschosszonen und offene Stadträume, die ohne Konsumzwang bestehen können”, ist er überzeugt.

Umso mehr freut sich der Politiker über die Auszeichnung. Besonders darüber, dass die Innovationsstärke des Projekts erneut Anerkennung findet. “Stadtentwicklung ist erfolgreich, wenn viele Beteiligte eingebunden sind und sich auf Augenhöhe begegnen.” Anknüpfend an das Pilotprojekt Blumengroßmarkt unterstützt das Bezirksamt nun durch die Lokalbaustrategie neue Kooperationen für offene und leistbare Räume bei Flächenentwicklung und Neubauprojekten“.