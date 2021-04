FDP und CDU fordern Bus zum Strandbad Tegel

Das Strandbad Tegel öffnet ab Pfingsten wieder für Besucher, allerdings ohne Busanbindung. Einige Politiker wollen das ändern. Kritik gibt es an der Informationspolitik des Bezirksamts Reinickendorf.

“Nur mit einer guten ÖPNV-Anbindung wird das Strandbad nach Wiedereröffnung für alle erreichbar sein”, sagt David Jahn, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Reinickendorfer Bezirksparlament. Vom Senat, der zusätzliche Nahverkehrsangebote in dem Bereich bislang ablehnt, fordert er Unterstützung.

Jahn kritisiert das Bezirksamt Reinickendorf. “Über ein halbes Jahr lang hat das Bezirksamt der Bezirksverordnetenversammlung und der BVG die Information vorenthalten, dass der Senat sich gegen eine Busanbindung entschieden hat. Seit Oktober liegt dem Bezirksamt das Schreiben der Senatsverwaltung vor. Noch im Februar hat der Verkehrsausschuss einstimmig einen Dringlichkeitsantrag für eine Busanbindung angenommen.”

Wertvolle Monate verloren

Die zuständige Stadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) hätte die BVV informieren müssen, so Jahn, der sich auf Schultze-Berndts Antwort auf seine parlamentarische Anfrage stützt. “Nun haben wir wertvolle Monate verloren und es bleibt nur noch wenig Zeit bis zur Eröffnung.“

In dem Schreiben heißt es demnach: “Dem Bezirksamt wurde in einem Schreiben der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vom 13. Oktober 2020 mitgeteilt, dass zusätzliche ÖPNV-Angebote zum Strandbad Tegel nicht geplant sind. Das Schreiben wurde der BVG am 31. März 2021 zur Verfügung gestellt, da es dort nicht bekannt war.“

Die FDP-Fraktion werde sich auch weiterhin für eine Busanbindung einsetzen. Jahn: „In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 30. April werden wir die Busanbindung als Besprechungspunkt beantragen. Wir müssen jetzt schnell aufklären, woran eine Busanbindung bislang scheitert, damit schnellstmöglich alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden können.”

CDU fordert Ausnahmegenehmigung für Busanbindung

Auch die CDU macht Druck in Sachen Busanbindung. “Immerhin hat der Berliner Senat die BVG darum gebeten, eine Prüfung von Angebotsmaßnahmen für ein erweitertes ÖPNV-Angebot im innerstädtischen Freizeit- und Erholungsverkehr vorzunehmen”, so der Wahlkreisabgeordnete Stephan Schmidt. “Ob es über diesen Weg aber eine kurzfristige Lösung geben wird, ist zweifelhaft. Der erste Schritt für die Busanbindung des Strandbades Tegel muss vom Senat ausgehen, denn dieser ist der zuständige Aufgabenträger für den ÖPNV.”

Alle Beteiligten würden eine Busanbindung für das Strandbad Tegel wollen, so Schmidt. “Es muss doch möglich sein, für die erste Saison des Strandbades eine vorläufige Busanbindung zu ermöglichen und dafür eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Ich fordere alle Beteiligten auf, dies kurzfristig zu prüfen und umzusetzen.”

Senat und Bezirk äußerten sich bislang nicht zu den Forderungen.

Datum: 29. April 2021, Text: red/nm, Bild: imago/Jürgen Ritter