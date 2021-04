Neue Ausstellung in Dahlem: Geheimnisse des Porzellans

Unsichtbares sichtbar machen – das steht im Fokus der Ausstellung „Die menschliche Spur im Tafelservice – Menschen in der Porzellanfabrik“. Ab dem 27. April ist sie im Museum Europäischer Kulturen in Dahlem, Arnimallee 25, zu sehen.

„Über einen ungewöhnlichen Kunstgriff wird das handwerkliche Können und das vielseitige Erfahrungswissen der Menschen in der industriellen Produktion sichtbar“, heißt es in einer Ankündigung des Museums Europäischer Kulturen (MEK).

Das Kuratorenteam, bestehend aus der Kulturanthropologin Ewa Klekot und dem Keramikkünstler Arkadiusz Szwed aus Poznán, ließ in einer Porzellanfabrik das Tafelservice „Die menschliche Spur“ anfertigen. Die Arbeiterinnen trugen während der Fertigung Handschuhe, an deren Spitzen Kobaltsalze haften. Ihre Fingerabdrücke blieben zunächst unsichtbar, erst beim Brennen zeichneten sie sich in Dunkelblau auf dem Porzellan ab.

Zusammenspiel von Mensch und Maschine

Die eingebrannten Handgriffe aller am Herstellungsprozess beteiligten Menschen ergeben ein ungewohntes Dekor auf dem vielteiligen Tafelservice, das im Mittelpunkt der Ausstellung steht. Zitate und Schwarzweiß-Porträts der Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter an ihrem Arbeitsplatz umrahmen das Porzellan förmlich. „Auch wenn bei der Produktion am Band Maschinen eingesetzt werden, so sind es die Menschen, die flexibel Hand in Hand arbeiten“, heißt es weiter.

„Nur dank ihrer handwerklichen Fähigkeiten und Erfahrungen kann sich bei der Produktion ein optimales Zusammenspiel von Mensch und Maschine entwickeln.“ Diesen entscheidenden „menschlichen Faktor“ bei der industriellen Fertigung betont das Forschungsprojekt „Menschen der Porzellanfabrik“, in dessen Rahmen die Ausstellung entstanden ist.

Workshops für Familien

Um Unsichtbares sichtbar zu machen, bietet das MEK an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr Workshops für Familien an. Gemeinsam gestaltet die ganze Familie ein Produkt, dessen Muster geheim bleibt und erst unter Schwarzlicht sichtbar wird. Kurzfristige Änderungen werden online vermeldet. Die Schau läuft bis zum 27. September.

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es hier:

www.smb.museum/mek

(030) 266 42 42 42

Datum: 25. April 2021, Text: red/nm, Bild: Bartosz Grzeskowiak, Arkadiusz Szwed