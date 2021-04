Berliner Norden: Neues Corona-Testzentrum in Tegel eröffnet

In den Hallen Am Borsigturm in Tegel gibt es jetzt eine Corona-Schnellteststelle.

Der Praxisdienstleister MCS hat eine neue Corona-Teststelle in Tegel eröffnet, in der sich Berliner einmal pro Woche kostenfrei mit einem Schnelltest testen lassen können. Die Schnellteststelle in den Hallen Am Borsigturm, Am Borsigturm 2, kann ohne Termin besucht werden und stellt auch die für Test&Meet notwendigen Bescheinigungen aus. Das teilt das Bezirksamt Reinickendorf mit.

Bezirk will mehr Testangebote für Reinickendorf

Bezirksstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) hat die Teststelle zur Eröffnung besucht: „Ich freue mich, dass in den Hallen Am Borsigturm eine größere Teststelle für die Bürgerinnen und Bürger eröffnet hat. Mein Ziel ist es, auch in enger Abstimmung mit der für die Teststellen verantwortlichen Senatsverwaltung, schnell mehr Testangebote in Reinickendorf zu schaffen, da das gegenwärtige Angebot bei weitem noch nicht den Bedarf deckt.”

Das Test-Prinzip laufe bis auf Weiteres nach dem Prinzip „Einfach vorbeikommen und Testen lassen“ also ohne Termin. Der so genannte Walk-In ist ideal für spontane Besucher geeignet, die sich kurzfristig zum Einkauf entschließen oder sich der Notwendigkeit eines Tests nicht bewusst waren. Die Option, einen Test mit festem Zeit Slot zu vereinbaren, soll in absehbarer Zeit auch möglich sein.

Erst registrieren, dann testen

Vor der Testung ist eine sogenannte Registrierung notwendig. Diese können Besucher vorab selbstständig tätigen. Das funktioniere entweder über die Website www.meincoronaschnelltest.de und die Standortwahl „Hallen Am Borsigturm“ oder über das Scannen eines QR-Codes mit der Smartphone Kamera.

Außerdem können Interessierte bei der Registrierung auf die Hilfe der Mitarbeiter am Anmeldeschalter zurückgreifen, heißt es weiter aus der Verwaltung. Zum Datenabgleich und zur Personenidentifikation ist von allen Besuchern bei der Anmeldung ein Ausweisdokument, beispielsweise ein Personalausweis vorzulegen.

Eine Übersicht zu weiteren Corona-Teststellen in Berlin gibt es hier.

Datum: 20. April 2021, Text: red, Bild: Bezirksamt Reinickendorf