Urbanes Wohnen liegt im Trend

Sponsored

Fliesen in Betonoptik begeistern mit urbanem Flair und modernem Schick! Verleihen Sie Ihrem Zuhause ein topmodernes und exklusives Ambiente mit Fliesen und Wandgestaltung in Betonoptik. Mit hochwertigen Illusionstapeten können Sie den industriellen Look zusätzlich unterstreichen.

Ein Badezimmer sollte immer auch ein Stück Wohlfühloase sein. Soll es eine hochwertige Armatur für die Dusche sein oder ein neues Waschbecken für das Gästebad – wir bieten Ihnen kreative Anregungen für Ihre Bad-Ideen und helfen Ihnen bei der Umsetzung. Schaffen Sie sich die richtige Atmosphäre für eine kleine Auszeit in Ihrem Badezimmer und lassen Sie den Alltag vor der Tür. Entspannen kann so einfach sein.

Wohlfühloase Bad

Zu einem gemütlichen Zuhause gehört auch ein schönes Badezimmer, in dem man sich wohlfühlen kann. Zu einem Badezimmer gehört mehr als nur die Möglichkeit sich die Hände zu waschen oder zu duschen. Der Raum mit dem Fachbegriff Nasszelle erhält immer mehr Bedeutung, er wird immer mehr zur Wohlfühloase. Dazu gehören neben moderner Badkeramik und stylischen Duscharmaturen auch passende Badaccessoires. Wir bieten Ihnen verschiedenste Ausführungen an WC-Zubehör, Seifenspendern und Spiegeln von namhaften Herstellern. Selbstverständlich können Sie vieles aus einer Serie für Ihre Wohlfühloase zusammenstellen. Passend dazu finden Sie auch Wohnaccessoires in unserer Wohnwelt.

Wandlungsfähig und vielseitig

Nutzen Sie große Auswahl an Badarmaturen, die wir in unserem Onlineshop haben. Entdecken Sie die Vielfalt an modernen Waschtisch- und stylischen Dusch- und Wannenarmaturen. Mit unserem Sortiment an Feinsteinzeug-Fliesen in Betonoptik finden Sie die ganze Vielfalt des Beton-Looks bis hin zum Trend Betonoptik mit Metalleffekt. Wir bieten Ihnen für ihr Badezimmer Produkte der bekanntesten Hersteller für Badarmaturen. Überzeugen Sie sich selbst von der qualitativ hohen Verarbeitung.

Finden Sie bei Atala die passende Fliese für Ihr Badezimmer!

Besuchen Sie uns online unter www.atala.de oder in einer unserer Niederlassungen:

ATALA GmbH & Co. Fliesen- und Sanitärhandel KG

ATALA Weißensee: Berliner Allee 270, 13088 Berlin

ATALA Charlottenburg: Lietzenburger Straße 44-46, 10789 Berlin

ATALA Neukölln: Saalestraße 5-6, 12055 Berlin

ATALA Spandau: Freiheit 14, 13597 Berlin

ATALA Luckenwalde: Gottower Str. 22 b, 14943 Luckenwalde

Kontaktieren Sie uns gern bei allgemeinen oder produktbezogenen Fragen:

Telefon: +49 (0)30 – 96 24 10, E-Mail: kontakt@atala.de

Datum: 19. April 2021, Bild: ATALA