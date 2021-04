Neuköllner Lehrer dreht mit seinen Schülern Videos für Tiktok

Videos für Tiktok mit dem Lehrer drehen? Klingt unwirklich – und ist doch Realität. Der Neuköllner Lehrer Robin Grimm ist mit seinem Tiktok-Kanal “herr.grimm” für den Goldenen Blogger 2021 nominiert worden. Seit einem Jahr veröffentlicht er satirische Videos zum Thema Schule.

Bei einem Interview mit dem rbb verriet der Lehrer, dass die Idee dafür auf einer Klassenfahrt nach Frankreich entstand. Dort haben laut Grimm ein paar Mädels angefangen, Tiktok-Videos zu drehen und damit das Interesse des Lehrers geweckt. “Aber sie haben mir das Ganze erklärt und gesagt: Herr Grimm, wir machen Ihnen jetzt einen TikTok-Kanal, jetzt tanzen Sie mal und wir nehmen das auf. Es war ein relativ alberner Tiktok-Tanz”, erzählte der Lehrer im Interview.

Bereits am ersten Tag nach Veröffentlichung des ersten Videos, hatte es bereits 25.000 Aufrufe. Die Begeisterung für die Schüler war riesig. Nach dem ersten Lockdown begann der Lehrer dann mit seinen Schülern gemeinsam Videos zu drehen. Früher war er professioneller Tänzer und konnte so diese tänzerische Kultur, die ein großer Teil von Tiktok ist, mit reinbringen. “Vor Corona hatte ich eine Tanz-AG an der Schule geleitet”, erzählt er.

Dabei können die Schüler von so einiges lernen, sagt er. Zum einen handwerkliche Kompetenzen im Bereich Video Creating: Kreativität, Skripte entwickeln, Storytelling. Einen Blick für die Kameraführung, Bildausschnitt, Licht, Ton, Schnitt, Musik und vor allem Selbstbewusstsein.

Die Schule sieht das Projekt positiv. Der Senat wisse Bescheid, der Bezirk ebenso, die Schulaufsichtsbehörde lobe das Projekt sogar. Auch die Schulleitung steht dem Projekt positiv und unterstützend gegenüber. “Da habe ich ganz großes Glück, das bedeutet mir sehr viel.” Das scheint sich nun auch alles belohnt zu machen. Herr Grimm wurde für den Preis zum Goldenen Blogger 2021 nominiert.

Hier geht es zu Herrn Grimms Tiktok-Kanal.

Datum: 5. April 2021, Text: ast, Bild: Kenneth Regenberg