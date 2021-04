Berlin-Marienfelde: Job-Abbau für den E-Daimler?

Am 120 Jahre alten Traditionsstandort in Marienfelde planen Mercedes Benz und Siemens gemeinsame Sache beim Aufbau einer voll digitalisierten Produktion von Elektroautos. Wie viele Arbeitsplätze dann hier noch gebraucht werden, ist unklar.

Der so entstehende „Digital Factory Campus“ solle als Vorreiter für alle 30 weltweiten Mercedes-Werke dienen, heißt es in einer Mitteilung der beiden Konzerne. „Wir treiben gemeinsam mit Siemens die Entwicklung von nachhaltigen Zukunftstechnologien voran – aus Berlin für die ganze Welt“, schwärmt Jörg Burzer, Vorstand der Mercedes-Benz AG. Dazu solle der gesamte Produktionsprozess inklusive Lieferketten und Fertigungsroutinen neu aufgebaut werden. Ziel sei es, die in Berlin erprobten Neuentwicklungen weltweit auszurollen und die Anwender in allen übrigen Werken für die neuen Technologien zu qualifizieren. Mit dem Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science in der Siemensstadt bestehe bereits ein hervorragender Erfahrungsschatz, der in die nötige Zusammenarbeit einfließen könne.

Auch Michael Müller, Regierende Bürgermeister von Berlin zeigte sich begeistert von der neuen Kooperation: „Beide Unternehmen sind Berlin seit langem und eng verbunden. Mit ihrer strategischen Partnerschaft stärken sie den führenden Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin und können Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern”