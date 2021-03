Marzahn-Hellersdorf: Auszeichnung für fünf junge Musiker

Beim berlinweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ haben sich fünf Musiker aus Marzahn-Hellersdorf durchgesetzt.

“Trotz Pandemie wird weiterhin musiziert! Gleichwohl auch der meiste Unterricht online geleistet wird und dies eine große Herausforderung ist, haben sich gleich fünf junge Musikerinnen und Musiker aus unserem Bezirk ausgezeichnet präsentiert”, lobte Kulturstadträtin Juliane Witt (Die Linke) die Leistungen der jungen Künstlerinnen und Künstler beim 58. Landes- und Regionalwettbewerb “Jugend musiziert”. Großer Dank gehe dazu auch an die Unterrichtenden in den Musikschulen, die mit ihrer Unterstützung maßgeblich Anteil an den Ergebnissen haben, so die Stadträtin.

Die Gewinner und ihre Instrumente

Julian Specht (14 Jahre) gewann mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten einen 1. Preis mit der Weiterleitung zum Bundeswettbewerb im Fach Gitarre. Ebenfalls in der Kategorie Gitarre erspielte sich Hans-Peter Lerche (11 Jahre) mit 24 Punkten einen 1. Preis. Die Querflötenschülerinnen Lorin Moustafa (10 Jahre) und Seulgi Song (13 Jahre) errangen erste Preise mit ihren Instrumenten.

Junge Komponistin gewinnt Spezialpreis

Mit ihren beiden Kompositionen „Portal“ und „Cuando estamos“ gewann Elisa Franke (16 Jahre) zudem noch einen Sonderpreis. Sie darf ein Werk für Harmonium und Kammermusik-Ensemble komponieren, welches vom Landesjugendensemble Neue Musik Berlin in diesem Sommer aufgeführt werden soll. Angelina Corinna Schilling (18 Jahre) erzielte schließlich beim Wettbewerb „Jugend forscht“ mit ihrer Arbeit zum Thema „Die Beeinflussung des Klanges der Geige durch die Bogenspannung (und das Bogenmaterial)“ einen 1. Preis mit 21 Punkten.

Der diesjährige Bundeswettbewerb für die erfolgreichsten Teilnehmenden aus ganz Deutschland ist für Ende Mai in Bremen und Bremerhaven geplant.

