Britzer Garten bittet Besucher um Ideen für Weiterentwicklung

In den kommenden Jahren erfahren einzelne Bereiche des Britzer Gartens eine schrittweise Weiterentwicklung. Und Besucher dürfen sich daran beteiligen.

Ziel ist es dabei, die besondere Identität des Britzer Gartens zu erhalten und den Park zukunftsgerichtet noch besucherfreundlicher für junge und alte Bürger aus ganz Berlin zu gestalten. Dies teilte der Britzer Garten in einer Aussendung mit. Mögliche bauliche Maßnahmen und neue Angebote im Park hat ein interdisziplinäresTeam im Entwicklungskonzept „Britzer Garten 2030“ zusammengefasst.

Britzer Garten in neuem „Glanz“

Etwa die Sanierung und Verbesserung der Infrastruktur. Seit seiner Eröffnung zur Bundesgartenschau 1985 hat sich der Britzer Garten kaum gewandelt. Die große Beliebtheit des Parks und die intensive Nutzung haben jedoch teilweise Spuren hinterlassen: Sanitäre Einrichtungen brauchen eine Instandsetzung. Durch die Qualifizierung der Eingangsbereiche sollen sich Barrierefreiheit und der schnelle Zugang zu den Highlights des Parks verbessern.

In den Park-Armen, also den langgezogenen Bereichen zwischen den Eingängen und dem Zentrum, könnten neue Angebote zu den Themen See & Erlebnis, Bewegung & Spiel, Gartenkunst & Natur, Gesundheit & Ernährung sowie Landschaft & Erholung einen Besuch im Britzer Garten noch attraktiver machen.

Schnellere Erreichbarkeit angedacht

Damit alle Anwohner und Berliner künftig schneller und umweltfreundlicher in den Britzer Garten kommen können, soll seine Erreichbarkeit verbessert werden. Gemeinsam mit dem Bezirk Neukölln ist geplant, die Anbindung an das bestehende Rad- und Fußwegenetz zu optimieren. Eine dichtere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs und eine optimierte Lage der Haltestellen könnte die Erreichbarkeit ebenso unterstützen

Informieren und Mitmachen

Die entworfenen Ideen zur schrittweisen Modernisierung des Britzer Gartens können Besucherinnen ab 24. März vor Ort am Festplatz am See oder online auf der Website des Britzer Gartens oder auf meinBerlin.de einsehen. Auf der zentralen Beteiligungsplattform können Interessierte parallel zur Ausstellung das Entwicklungskonzept bis zum 1. Mai kommentieren.

Bei einer digitalen Besucherinnenveranstaltung am 20. April, 18 Uhr, wird das Entwicklungskonzept „Britzer Garten 2030“ vorgestellt und erläutert. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit zu kommentieren und für die weitere Planung Ideen und Anregungen mitzugeben. Darüber hinaus gibt es Informationen über weiterführende Möglichkeiten, wie sich Interessierte auch in den kommenden Monaten in Workshops aktiv in die Gestaltungspläne einbringen können.

Anmeldung erforderlich unter anmeldung@britzergarten.de

Bildmaterialien zum Entwicklungskonzept „Britzer Garten 2030“ finden Sie im Downloadbereich. Weitere Informationen zum Britzer Garten finden Sie auf der Website, News gibt es auf Facebookseite des Britzer Gartens und auch bei Instagram.

Informationen zu den Corona-Maßnahmen gibt es unter: https://gruen-berlin.de/park-meldung/coronavirus-fragen-und-antworten

Datum: 28. März 2021, Text: red/ast, Bild: IMAGO / PEMAX